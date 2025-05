Co z kibolskimi "ustawkami"? Nawrocki: moje aktywności opierały się na sile mojego serca

Pytanie od Trzaskowskiego o Grzegorza Bruna Źródło: zdjęcia organizatora

W czwartek Karol Nawrocki spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Lider Konfederacji zapytał kandydata PiS o udział w kibolskich bijatykach, a dokładniej o bójkę "70 na 70". Nawrocki nie zaprzeczył i powiedział, że występował w "różnych modułach szlachetnych walk".

Wirtualna Polska ustaliła, o jaką bijatykę chodziło. Doszło do niej 25 października 2009 roku po meczu Ekstraklasy między Lechią Gdańsk a Lechem Poznań. Po zakończeniu wydarzeń sportowych, o godz. 19, doszło do ustalonej wcześniej pomiędzy środowiskami pseudokibiców bijatyki. Po obu stronach stanęło po 70 osób, a brutalne starcie z udziałem niemal 150 osób trwało ponad sześć minut.

Nawrocki na pytanie o bijatyki: moje wszystkie aktywności sportowe to uczciwa rywalizacja

Tę sprawę w trakcie debaty poruszył Rafał Trzaskowski i spytał Karola Nawrockiego, czy poparłby ustawę zaostrzającą kary za przemoc wobec funkcjonariuszy policji na stadionach. - Niech pan oczywiście powie nam też o tych ustawkach, bo widzę, że pan jest z tego dumny - dodał kandydat KO.

- Myślę, że więcej o ustawkach mógłby powiedzieć pana szef, Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach, w oficjalnych artykułach - odparł Nawrocki.

- Moje wszystkie aktywności sportowe opierały się na sile mojego serca, na sile moich mięśni, moich pięści. Była to uczciwa rywalizacja, niezależnie od formy, w jakiej brałem udział. Czy były to ring bokserski, czy były to inne areny walk - dodał kandydat PiS. Powiedział przy tym, że Polska potrzebuje "silnego i mocnego prezydenta".

Trzaskowski ripostował, że jemu kontrkandydatowi "mylą się podstawowe sprawy". - Dlatego że tu nie chodzi o gościa, który potrafi kogoś postraszyć i biegać po lesie z kibolami i się naparzać. I tu nie chodzi o kogoś, kto zabierze kanapkę koledze na przerwie albo cukierki swojej własnej siostrze i po prostu będzie kogoś zastraszał, bo to jest tego typu siła, którą pan reprezentuje. Tylko tu chodzi o kogoś, kto jest naprawdę skuteczny - powiedział.