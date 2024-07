Co z immunitetami Wąsika i Kamińskiego? Profesor Safjan: mogą pojawić się zakręty

Prof. Marek Safjan , były sędzia TSUE i były prezes TK, porównując sytuację do sprawy Marcina Romanowskiego, w której pojawiły się wątpliwości, czy chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, stwierdził, że w przypadku Kamińskiego i Wąsika "procedura jest nieco bardziej skomplikowana i ona może jeszcze ewokować różnymi zakrętami w ramach tego postępowania".

- To jest inna trochę sytuacja niż w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Status posła do Parlamentu Europejskiego jest statusem w pełni samodzielnym. On jest niezależny, nie jest pochodnym statusem od posła krajowego. Tylko dlatego, że ktoś jest posłem krajowym, zostaje następnie członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego w Radzie Europy. Tutaj jest zupełnie to niezależne i autonomiczne - mówił.