Tankowiec w płomieniach, masowe protesty w USA, rajd pijanego kierowcy w Łodzi

1. Tankowiec w płomieniach

Tankowiec MV Falcon pływający pod banderą Kamerunu wysłał sygnał alarmowy po tym, jak na jego pokładzie doszło do eksplozji i wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło, gdy jednostka znajdowała się u wybrzeży Jemenu. Statek płynął z portu Suhar w Omanie do Dżibuti.

Z 26-osobowej załogi dotychczas udało się ewakuować 24 osoby. Pierwsze informacje mówiły o uderzeniu pocisku w jednostkę, ale źródła Reutersa temu zaprzeczają.

Statek był załadowany skroplonym gazem petrochemicznym.

2. Miliony przeciwników Trumpa na ulicach

W USA odbyły się protesty przeciwko polityce administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Ludzie wyszli na ulice pod hasłem "No Kings" (Nie dla królów). Organizatorzy podali, że w prawie 7 milionach osób wzięło udział w ponad 2700 wydarzeniach we wszystkich 50 stanach - podała CNN.

W Teksasie i Wirginii republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej.

Według policji protesty przebiegały w większości spokojnie.

3. Potężny pożar lotniska w Dhace

Lotnisko im. Hazrata Shahjalala w Dhace, stolicy Bangladeszu, zostało w sobotę sparaliżowane w wyniku potężnego pożaru, jaki wybuchł w części towarowej portu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 37 jednostek straży pożarnej. Do walki z ogniem przyłączyły się także wojska lądowe, marynarka wojenna i siły powietrzne.

Wieczorem lokalne władze poinformowały, że pożar został całkowicie opanowany.

4. Rajd pijanego kierowcy po Piotrkowskiej

Pijany 27-latek pędził po ulicy Piotrkowskiej, głównym deptaku Łodzi, i uciekał przed goniącą go strażą miejską. Mężczyzna, który w organizmie miał 1,3 promila alkoholu, uszkodził w czasie jazdy dwa samochody i potrącił rowerzystę, który z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

5. Mamma Erasmus nie żyje

Zmarła Sofia Corradi, znana jako Mamma Erasmus, pomysłodawczyni wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami. Miała 91 lat.

O jej śmierci poinformowała w sobotę rodzina. Włoskie media przypominają, że Corradi, która była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma 3, pełniła też funkcję doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów.

