Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Incydent w okolicy stacji Mika
- Pierwszy sygnał o zdarzeniu w rejonie stacji PKP Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) wpłynął w sobotę wieczorem. Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję o słyszanym w tym miejscu wybuchu, ale funkcjonariusze nie znaleźli nic w tym miejscu.
- W niedzielę przed godziną 8 maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej.
- Na miejscu pojawiły się służby. Tor wyłączono z ruchu. Nikomu nic się nie stało.
Co się wydarzyło przy stacji Mika? Oficjalne informacje
- W poniedziałek rano premier potwierdził na platformie X, że na trasie Warszawa-Dęblin we wsi Mika doszło do aktu dywersji. "Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura" - przekazał we wpisie.
- W nagraniu udostępnionym przez Rządowe Centrum Informacji szef rządu powiedział, że "eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu" oraz że to przez ten szlak kolejowy przebiega m.in. trasa transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
Działania służb po incydencie przy stacji Mika:
- PKP PLK powołały komisję do wyjaśnienia incydentu. Jak wyjaśniła rzeczniczka spółki Rusłana Krzemińska, uruchamia się ją w momencie incydentów i podobnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.
- Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał, że na miejscu trwają czynności służb. >>> Minister będzie gościem poniedziałkowej "Kropki nad i" o godz. 20 w TVN24 i TVN24+.
- W Mice we współpracy z policją i prokuraturą pracują też funkcjonariusze ABW - poinformował szef służb Tomasz Siemoniak.
- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że służby podległe resortowi ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji. Jak zapowiedział, wojsko sprawdzi około 120-kilometrowy odcinek torów od Hrubieszowa, blisko granicy z Ukrainą.
Incydent w Puławach
- W niedzielę po godzinie 21 policjanci otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu na tej samej linii kolejowej, tym razem w Puławach (Lubelskie). Był to pociąg relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.
- Nikt nie został poszkodowany.
- Na miejscu pojawiły się służby. Jak ustalili policjanci, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb, najprawdopodobniej przez uszkodzoną trakcję.
Co się wydarzyło w Puławach? Oficjalne informacje
- Premier Donald Tusk skomentował, że zdarzenie jest podobne do incydentu we wsi Mika, ale póki co nie potwierdził, że w Puławach również doszło do aktu dywersji.
- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało w krótkim wpisie, że "zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei, noszących znamiona aktów dywersji". BBN podkreśliło, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie.
- W MSWiA rozpoczęło się spotkanie ministrów i szefów służb dotyczące obu zdarzeń. W spotkaniu oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego bierze udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Utrudnienia na trasie
- Spółka PKP PLK podała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna. Ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.
