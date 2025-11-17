Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Incydent na torach kolejowych
Incydenty na torach kolejowych. Co wiadomo?
Źródło: TVN24
Do dwóch incydentów doszło w weekend na tej samej linii kolejowej - w rejonie stacji Mika i w Puławach. Na miejscu pracują służby. W pierwszym przypadku premier Donald Tusk potwierdził akt dywersji, drugi jest jeszcze badany. Co do tej pory wiadomo na temat obu zdarzeń? Wyjaśniamy.

Incydent w okolicy stacji Mika

  • Pierwszy sygnał o zdarzeniu w rejonie stacji PKP Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) wpłynął w sobotę wieczorem. Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję o słyszanym w tym miejscu wybuchu, ale funkcjonariusze nie znaleźli nic w tym miejscu.
  • W niedzielę przed godziną 8 maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej.
  • Na miejscu pojawiły się służby. Tor wyłączono z ruchu. Nikomu nic się nie stało.
Co wydarzyło się na kolei? To wiemy do tej pory
Źródło: TVN24

Co się wydarzyło przy stacji Mika? Oficjalne informacje

  • W poniedziałek rano premier potwierdził na platformie X, że na trasie Warszawa-Dęblin we wsi Mika doszło do aktu dywersji. "Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura" - przekazał we wpisie. 
  • W nagraniu udostępnionym przez Rządowe Centrum Informacji szef rządu powiedział, że "eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu" oraz że to przez ten szlak kolejowy przebiega m.in. trasa transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. 

Działania służb po incydencie przy stacji Mika:

  • PKP PLK powołały komisję do wyjaśnienia incydentu. Jak wyjaśniła rzeczniczka spółki Rusłana Krzemińska, uruchamia się ją w momencie incydentów i podobnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. 
  • Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał, że na miejscu trwają czynności służb. >>> Minister będzie gościem poniedziałkowej "Kropki nad i" o godz. 20 w TVN24 i TVN24+.
  • W Mice we współpracy z policją i prokuraturą pracują też funkcjonariusze ABW - poinformował szef służb Tomasz Siemoniak.
  • Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że służby podległe resortowi ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji. Jak zapowiedział, wojsko sprawdzi około 120-kilometrowy odcinek torów od Hrubieszowa, blisko granicy z Ukrainą.
Stacja PKP Mika
Stacja PKP Mika
Źródło: PAP

Incydent w Puławach

Mapa trasy kolejowej Mika-Puławy
Mapa trasy kolejowej Mika-Puławy
Źródło: Google Maps

Co się wydarzyło w Puławach? Oficjalne informacje

  • Premier Donald Tusk skomentował, że zdarzenie jest podobne do incydentu we wsi Mika, ale póki co nie potwierdził, że w Puławach również doszło do aktu dywersji.
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało w krótkim wpisie, że "zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei, noszących znamiona aktów dywersji". BBN podkreśliło, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie.
  • W MSWiA rozpoczęło się spotkanie ministrów i szefów służb dotyczące obu zdarzeń. W spotkaniu oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego bierze udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Incydenty na torach kolejowych
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Źródło: PAP
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Źródło: PAP

Utrudnienia na trasie

  • Spółka PKP PLK podała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna. Ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.
OGLĄDAJ: Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI

Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskMSWiAABWTomasz SiemoniakMarcin KierwińskiPKP PLKBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Czytaj także:
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Silne opady śniegu i deszczu, a do tego lód na drogach
METEO
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Incydenty na torach. Co się działo godzina po godzinie
Polska
Wypadek motocyklisty w miejscowości Lubiczów
Wyjeżdżał z parkingu, zderzył się z motocyklistą
WARSZAWA
Burger z laboratorium ma trafić na talerze jeszcze w tym roku
Mężczyzna zmarł po zjedzeniu hamburgera. Pierwszy potwierdzony zgon z powodu rzadkiej alergii
Zdrowie
Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Donald Tusk
Wydarzenia "bez precedensu w najnowszej historii"
Polska
Niewybuch znaleziono w Gliwicach
Ewakuacja mieszkańców i uczniów. Znaleziono niewybuch
Katowice
imageTitle
Wyczarowali awans? Trener faworytów ruszył wściekły na rywali
EUROSPORT
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
METEO
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
BIZNES
pies owczarek niemiecki
Spacerowali, gdy zaatakował ich pies. Pogryzł owczarka niemieckiego, ranił mężczyznę
Wrocław
imageTitle
Alkoholowa wpadka mistrza. Janne Ahonen przeprasza
EUROSPORT
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Brał udział w polowaniu, zgubił się w lesie
Lublin
Próba włamania pod Warszawą
Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery
WARSZAWA
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
BIZNES
Prezydenci Francji i Ukrainy podpisali list intencyjny ws. zakupu przez Ukrainę 100 myśliwców Rafale
Gigantyczna umowa. Ukraina kupi 100 myśliwców
Świat
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego, jedna nie żyje
WARSZAWA
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach
WARSZAWA
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
BIZNES
Schron
Podziemne szpitale powstaną w Polsce? "Chcemy stworzyć sieć"
Zdrowie
Ośmioletnia dziewczynka potrącona na pasach w Mysłowicach
Szła do szkoły, kierowca się zagapił
Katowice
Sheikh Hasina Wazed - premier Bangadeszu
Była premier skazana na karę śmierci za zbrodnię przeciwko ludzkości
Świat
imageTitle
Wielki powrót. LeBron James niedługo rozpocznie historyczny sezon
EUROSPORT
Policjanci pracują nad rozwikłaniem okoliczności śmierci 78-latki
W 2023 roku znaleźli ciało starszej kobiety, teraz "zawężają krąg okoliczności zbrodni"
Lubuskie
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
METEO
Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
"O to chodzi Rosjanom"
Polska
imageTitle
Przypuszczalny skład Polaków. Na kogo postawi Urban?
EUROSPORT
Youtuber słynie z kontrowersyjnych treści
Kontrowersyjny influencer zatrzymany. Blokował ruch, by nagrać wideo
Świat
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
BIZNES
17 listopada obchodzimy Dzień Wcześniaka
Nawet jeżeli ciąża jest "prawie" donoszona, to "prawie" robi wielką różnicę
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica