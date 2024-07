"Chyba taką perłą w koronie była właśnie Fundacja Profeto"

- Piotr W., czyli generalny wykonawca ośrodka, który budowała Fundacja Profeto, opowiedział nam o ustawionym konkursie z Funduszu Sprawiedliwości - relacjonowała w "Faktach po Faktach" Maria Pankowska z OKO.press, dodając, że wcześniej można było to podejrzewać. Według Sebastiana Klauzińskiego z nowych ustaleń wyłania się obraz Funduszu, który służył "do tego, żeby wspierać swoich". - A chyba taką perłą w koronie tego była właśnie Fundacja Profeto - podkreślił.

Według W., który również ma zarzuty w sprawie dotyczącej Funduszu, inwestycja Profeto była planowana jeszcze przed dojściem PiS do władzy. Już w 2017 roku - na trzy lata przed konkursem Funduszu Sprawiedliwości - ksiądz Michał O. miał wiedzieć, że dostanie pieniądze. Przy okazji budowy Piotr W. - jak twierdzi - za wiedzą i aprobatą księdza O. i jego ojca, obracał lewymi fakturami, a zyskami z tego procederu - czyli pieniędzmi z Funduszu - dzielił się z Profeto oraz z ojcem duchownego. Ponadto duchowny z pomocą Piotra W. miał wyprowadzić 3,65 miliona złotych z Funduszu dzięki fikcyjnemu najmowi działki. A to tylko część ustaleń dziennikarzy tvn24.pl i OKO.press.

"Mogliśmy to trochę podejrzewać"

- Piotr W., czyli generalny wykonawca ośrodka, który budowała Fundacja Profeto w warszawskim Wilanowie, opowiedział nam o ustawionym konkursie z Funduszu Sprawiedliwości. To były takie rzeczy, które mogliśmy trochę podejrzewać, to nie było nigdy wcześniej jasno wprost powiedziane, że wykonawca tego ośrodka wiedział o tym, że Fundacja Profeto powierzy mu budowanie go dużo, dużo wcześniej, zanim ogłoszono konkurs z Funduszu Sprawiedliwości na budowę takiego centrum terapeutycznego dla ofiar przestępstw - mówiła dziennikarka. Zauważyła, że mówiono o tych pieniądzach, jeszcze "zanim PiS doszedł do władzy". Wskazywała, iż wykonawca "wiedział, że taka inwestycja Fundacji Profeto będzie, bo miał kontakt z ojcem księdza, Michała O., który także jest budowlańcem". - I ci panowie ze sobą rozmawiali po prostu o tych planach, które mają być dopiero po tym, jak PiS dojdzie do władzy - podsumowała.