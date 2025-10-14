Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

CBA pod lupą. Osiem audytów, piętnaście zawiadomień

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Bodnar o zakupie Pegasusa: to była operacja zaplanowana na linii Kamiński-Ziobro
Źródło: TVN24
Szef CBA Tomasz Strzelczyk przedstawił wyniki wewnętrznych audytów prześwietlających działalność Biura w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na ich skutek złożono już piętnaście zawiadomień do prokuratury. Przeprowadzone kontrole dotyczyły między innymi spraw Pegasusa, czy Collegium Humanum.

Po przeprowadzonych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ośmiu audytach własnych dotyczących funkcjonowania Biura w czasie rządów PiS do prokuratury złożonych zostało do tej pory piętnaście zawiadomień - poinformował we wtorek senatorów szef CBA Tomasz Strzelczyk.

Zaznaczył, że takie zawiadomienia są nadal formułowane - w ubiegłym roku było ich dziewięć, do chwili obecnej w sumie piętnaście. W każdym z dotychczas zgłoszonych przypadków trwają postępowania prokuratury. Odbywają się one bez udziału CBA, Biuro jedynie przesyła dokumentację, o którą zwraca się prokuratura - wyjaśnił.

Jest data pierwszej rozprawy Grzegorza Brauna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest data pierwszej rozprawy Grzegorza Brauna

- Nie mam wiedzy, co się w tych postępowaniach dzieje, to prokuratura jest ich gospodarzem - powiedział Strzelczyk w trakcie posiedzenia senackiej komisji praw człowieka i praworządności, która zapoznała się we wtorek z informacją o wynikach działalności CBA w 2024 roku. Informacją zajmie się jeszcze Izba na plenarnym posiedzeniu.

Seria wewnętrznych audytów

Szef CBA podał, że wewnętrzne działania audytowe prowadzone były w 2024 i 2025 roku, a Biuro wykonywało je samo, ponieważ nie ma takich ustawowych możliwości, żeby były one robione z zewnątrz. Jeden z audytów dotyczył systemu Pegasus, zakończył się w lipcu 2024 roku i został przekazany do prokuratury - zajmuje się nim zespół śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej.

Senatorowie domagali się szerszych informacji o wynikach audytów po poprzedniej władzy. Strzelczyk przyznał, że w przedstawionej informacji są tylko te dane, które można jawnie prezentować, a raport kierowany do sejmowej komisji ds. służb specjalnych jest nieco szerszy i zawiera w tajnej części więcej szczegółów.

Ziobro "ponosił pełną odpowiedzialność". Jest zawiadomienie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro "ponosił pełną odpowiedzialność". Jest zawiadomienie

Parlamentarzyści pytali też między innymi, jakie obecnie narzędzia operacyjne ma służba i czy nadal korzysta z Pegasusa. Strzelczyk przypomniał, że służba nie ma przestrzeni do prezentacji danych wrażliwych na jawnym posiedzeniu i nie może odpowiedzieć na pytanie o środki, jakimi prowadzona jest kontrola.

Dopytywany o sprawę Collegium Humanum wyjaśnił, że postępowanie nadal trwa, nie jest ono w końcowej fazie i byłoby nonszalancją oraz przekroczeniem uprawnień, gdyby powiedział, w którą stronę śledztwo podąża. Podał, że dotychczas obejmuje ono 77 podejrzanych, którym przedstawiono dotychczas 388 zarzutów.

- Natomiast chcę uspokoić, że rzeczywiście Biuro działa, sprawdza, weryfikuje i Collegium Humanum nie jest ostatnią i jedyną uczelnią, która w ten sposób działa - mówił.

Szef CBA Tomasz Strzelczyk
Szef CBA Tomasz Strzelczyk
Źródło: cba.gov.pl

Biuro w likwidacji?

Sekretarz stanu w KPRM Radosław Kujawa pytany podczas posiedzenia o likwidację CBA i losy projektu ustawy, która ma ten proces przeprowadzić, przypomniał, że została ona przygotowana w maju 2024 roku, a rząd przyjął go w grudniu 2024 roku. Rada Ministrów nie zdecydowała się jednak skierować jej do prac parlamentarnych, ponieważ zapowiedź ówczesnego prezydenta była jednoznaczna - że jej nie podpisze - tłumaczył.

Podkreślił, że w obecnej sytuacji przygotowany został nowy projekt, bo poprzedni zakładał, że do likwidacji dojdzie 1 lipca 2025 roku oraz od grudnia 2024 roku weszło w życie 19 nowych ustaw związanych z CBA, a dwie ustawy już nie obowiązują. Zgodnie z obecną wersją projektu do likwidacji ma dojść 1 maja 2026 roku.

Kujawa zaznaczył, że nowy dokument wymagał szczegółowej pracy pod kątem legislacyjnym, ale jego zdaniem powinien być dopracowany w tym tygodniu - zmiany zostaną przyjęte w trybie obiegowym w ramach reasumpcji decyzji Rady Ministrów i pojawią się "na bliskim posiedzeniu Sejmu".

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Źródło: PAP

Wyniki kontroli w CBA

Strzelczyk przedstawiając komisji informacje podał, że na koniec 2024 roku pełniło służbę i świadczyło pracę łącznie 1 tys. 17 osób - 926 funkcjonariuszy i 191 pracowników. W 2024 roku o przyjęcie do służby aplikowało 2,8 tys. osób, z których zatrudniono 103 - 84 funkcjonariuszy i 19 pracowników. CBA miała na koniec 2024 roku 24 procent wakatów, a obecny deficyt zatrudnienia wynosi 25 procent etatów - podał.

W 2024 roku funkcjonariusze CBA prowadzili łącznie 638 spraw operacyjnych i 706 postępowań przygotowawczych, z których zakończono 240; zatrzymano 313 osób a we wszystkich postępowaniach przedstawiono 2 tys. 375 zarzutów, zabezpieczono mienie o wartości blisko 370 milionów złotych, 1,47 miliona euro oraz 1,3 miliona dolarów - poinformował szef służby.

Wartość ujawnionych w tych śledztwach korzyści majątkowych wyniosła ponad 24 milionów złotych, a szkody skarby państwa szacowane były na 225,7 miliona złotych - wyliczył.

Oskarżyła Brejzę, stanie przed sądem. Poznaliśmy akt oskarżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oskarżyła Brejzę, stanie przed sądem. Poznaliśmy akt oskarżenia

Maciej Duda, Łukasz Ruciński

285 postępowań przygotowawczych prowadzonych przez CBA w 2024 roku dotyczyło korupcji, było w nich 350 osób podejrzanych. Zabezpieczono mienie wartości 194 mln zł, a szacunkowa wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła ponad 14 milionów złotych - dodał.

Budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2024 roku wyniósł łącznie 312 milionów 185 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
CBAPrawo i SprawiedliwośćPegasusCollegium Humanum
Czytaj także:
Magda Łucyan i Katarzyna Górniak nagrodzone na Gali Wszechmocne
"Wszechmocne" reporterki "Faktów" TVN. Dostały nagrodę
Polska
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
BIZNES
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Ponad połowa kraju objęta ostrzeżeniami
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Mistrzostwa świata ostatecznie bez Izraela. Wszystkie wnioski odrzucone
EUROSPORT
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Przebudowana winda przy stacji PKP Gocławek
"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle
WARSZAWA
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
METEO
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz "jest mocny w gębie". "Stawianie go na piedestał napawa mnie niesmakiem"
Polska
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
BIZNES
14 1925 fpf cl-0008
"Ktoś musi nazwać pewne rzeczy po imieniu". Kowal o byłym premierze
Polska
141019 KOSTKOWSKI WT arch-0010
"Boże! Chce się żyć!". Przemiana pana Piotra po przeszczepie
Fakty
imageTitle
Są nie do zatrzymania. Młoda kadra Brzęczka znów zachwyciła
EUROSPORT
imageTitle
O jego wyczynie było głośno. Zmarł multimedalista olimpijski
EUROSPORT
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
BIZNES
shutterstock_1971141260
Duża awaria sieci komórkowej w polskim kurorcie
Kraków
Stacja metra Kabaty
Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
WARSZAWA
imageTitle
Polak zdominował Austriaka. Teraz poprzeczka idzie w górę
EUROSPORT
Donald Trump na szczycie w Szarm el-Szejk
Trump: rozpoczyna się faza druga
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
METEO
D'Angelo
D'Angelo nie żyje
Kultura i styl
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Sikorski: wystarczy jeden telefon, żeby zakończyć wojnę
Polska
56 min
pc
Tak to zrobił Morawiecki
Kultura polityczna
pies shutterstock_2492453817
Nauczyciel kastrował w szkole psy i koty, które należały do uczniów
Katowice
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
BIZNES
Sikorski
Sikorski: Putin nas testuje. Zdaliśmy egzamin
Polska
imageTitle
Przykra porażka Baranowskiego z 19-latkiem
EUROSPORT
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
Ciekawostki
Sebastien Lecornu
Premier chce wstrzymać reformę emerytalną. Czy to uratuje rząd?
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica