Misja "Wschodnia Straż" i francuskie Rafale w Polsce Źródło: TVN24

W wolnym tłumaczeniu ich nazwa oznacza "podmuch". Są jednymi z najnowocześniejszych myśliwców wielozadaniowych na świecie. Teraz stacjonują w Polsce razem z francuskimi żołnierzami.

- Naszym celem jest gotowość do startu, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej NATO i bezpieczeństwo ludności – podkreślił dowódca francuskiej misji w Polsce, przedstawiający się jako mjr Victor.

Reporter "Polski i Świata" odwiedził bazę wojskową w Mińsku Mazowieckim, w której od zeszłego czwartku stacjonują francuscy żołnierze i myśliwce Rafale.

- Otrzymaliśmy rozkaz od naszego prezydenta w związku z pojawieniem się bezzałogowych statków powietrznych w Polsce w nocy z 9 na 10 września – wskazał francuski oficer systemu uzbrojenia, kpt. Lucas.

To element większej inicjatywy obrony wschodniej flanki NATO znanej pod nazwą Wschodnia Straż. Została ogłoszona w zeszłym tygodniu przez sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcę sił zbrojnych sojuszu w Europie.

- Polska i obywatele całego sojuszu, powinni być pewni naszej szybkiej reakcji z początku tygodnia i naszego ważnego oświadczenia złożonego dziś: NATO będzie nadal bronić każdego centymetra swojego terytorium – podkreślił naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich.

Rafale Źródło: VanderWolf Images/Shutterstock

Były szef BBN i MON gen. Stanisław Koziej uważa, że "dla Polski Wschodnia Straż ma szczególne znaczenie z uwagi na wzmocnienie systemu obrony powietrznej, a w szczególności wzmocnienie najsłabszego ogniwa polskiego systemu ochrony przeciwpowietrznej, jakim jest obrona przeciwdronowa".

To między innymi zadanie francuskich myśliwców Rafale, które zostały już poderwane dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Myśliwce Rafale poderwane do akcji

Chodzi o 13 września, kiedy to na wschodzie Polski zawyły syreny alarmowe. Major Victor i kapitan Lukas brali udział w tamtym locie. - Byliśmy w powietrzu i otrzymaliśmy zadanie sprawdzenia wschodniej granicy, co też zrobiliśmy. Byliśmy w gotowości do obrony przez około czterdzieści minut – relacjonował Victor.

Wylot był prewencyjny - nie było zagrożenia, ale myśliwce i piloci są gotowi zwalczać je z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponują myśliwce.

- Możemy używać wielu rodzajów pocisków na przykład MICA albo METEOR, mamy działko. Mamy cztery rakiety na każdym myśliwcu, mamy radar i kamerę, która potrafi identyfikować rodzaje zagrożenia – wyliczał kpt. Lucas.

- Te samoloty przybyły ze specjalnego oddziału francuskiej armii i przeznaczone są do uderzeń strategicznych – mówił zastępca redaktora naczelnego Defence24 Mariusz Marszałkowski. - Te samoloty w doktrynie wojennej francuskiej mają uderzać z pociskami jądrowymi na co dzień - dodał.

Francuscy żołnierze "pozostają w gotowości przez całą dobę"

Myśliwce Rafale to chluba francuskich sił powietrznych. W Polsce stacjonują trzy takie maszyny, są gotowe bronić wschodniej flanki NATO 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi trzech maszyn potrzeba blisko 70 żołnierzy - techników, mechaników, żołnierzy i pilotów.

- Jestem tutaj, aby uzbroić myśliwiec, konserwuję też broń. Sprawdzam też stan uzbrojenia przed misją – wyjaśnił francuski żołnierz i specjalista od uzbrojenia st. sierż. Quentin.

Kapitan Xavier z kolei zajmuje się wywiadem. - Moje zadanie to przekazywanie najświeższych informacji załodze przed wyruszeniem na misję. Informuję ich o zagrożeniach, jakie mogą napotkać podczas misji. Ponadto zajmuję się głównie koordynacją z łańcuchem dowodzenia – przekazał francuski oficer.

Niezależnie od funkcji francuscy żołnierze mają jeden cel. - Naszym zadaniem jest pozostawanie w stanie gotowości przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby móc szybko reagować i wystartować na rozkaz NATO w celu obrony polskiej przestrzeni powietrznej w dowolnym momencie – wyjaśnił kpt. Lucas.

Myśliwce Rafale zostaną w Polsce tak długo, jak będzie to potrzebne.

