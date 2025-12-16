Logo strona główna
Polska

Była "naprawdę wspaniałą dziewczynką". Prezydent Jeleniej Góry o zamordowanej 11-latce

Jelenia Góra
Jerzy Łużniak: była naprawdę wspaniałą dziewczynką
Źródło: TVN24
Była jedną z wyróżniających się uczennic, bardzo mocno zaangażowana w życie społeczne, życie sportowe szkoły. Straciliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrą dziewczynkę - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, wspominając zamordowaną 11-latkę. Jej ciało znaleziono w poniedziałek kilkaset metrów od szkoły.

W poniedziałek w odległości 200-300 metrów od szkoły podstawowej w Jeleniej Górze, znaleziono ciało 11-latki. Policja przekazała, że doszło do zabójstwa. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Została już wysłuchana w sprawie zabójstwa. Teraz wszystkie akta zostaną przekazane do sądu rodzinnego. 

O tragedii mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. - Przede wszystkim dzisiaj najważniejsze jest, żebyśmy w jakiś sposób potrafili być z dziećmi, z uczniami szkoły podstawowej numer 10, ale najważniejsze z tą rodziną, która straciła tą córkę. Ona była naprawdę wspaniałą dziewczynką - powiedział.

Jerzy Łużniak
Jerzy Łużniak
Źródło: TVN24

"Była jedną z wyróżniających się uczennic"

Jak dodał, miał okazję w przeszłości oglądać krótkie przedstawienie teatralne, w którym 11-latka odgrywała rolę patronki szkoły - Marii Curie-Skłodowskiej. - Była naprawdę w tym swoim dziecięcym aktorstwie bardzo przekonująca i bardzo sprawna - wspominał.

Jak powiedział, "z tego, co wie od dyrektora i od nauczycieli, była jedną z wyróżniających się uczennic, bardzo mocno zaangażowana w życie społeczne szkoły, w życie sportowe szkoły, tak że straciliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrą dziewczynkę".

"Ta tragedia dotyczy nas wszystkich"  

Prezydent przypomniał też o zapewnieniu dodatkowej opieki psychologów we wszystkich szkołach w mieście, którzy mieli pomóc w przekazaniu uczniom informacji o zdarzeniu. - Z przerażeniem słuchałem tego, jakie różne dziwne historie szły w sieci, w różnego rodzaju nośnikach, a prawda była, jest na pewno całkiem inna - dodał.

- To jest tragedia, która dotyczy nas wszystkich, ale przede wszystkim dotyczy dwóch rodzin. Rodziny ofiary i drugiej rodziny, która też to przeżywa, bo to jest naprawdę trudny moment dla nas wszystkich - powiedział Łużniak.

Zaznaczył, że zatrzymana 12-latka nie została "przesłuchana tylko wysłuchana i zapytana, jakie było zdarzenie". - Myślę, że prokuratura do momentu, kiedy nie będzie mogła powiedzieć, jak wyglądało to odsłuchanie dziewczynki, to też my nie możemy w sposób jednoznaczny wskazać i powiedzieć, że akurat ta młoda dziewczynka, dwunastoletnia, w jakiś sposób spowodowała śmierć tej drugiej osoby - mówił.

- Dlatego ja bym był tutaj bardzo ostrożny w takim napiętnowaniu - bo ja się obawiam - żeby nie doszło właśnie do takiej sytuacji, że z jednej strony ta dziewczynka, która powiedzmy jest prawdopodobną sprawczynią, może być później też w społeczeństwie, w Jeleniej Górze - i tak samo rodzina - być traktowana w piętnujący sposób. Dlatego ja bym był tutaj bardzo ostrożny w ocenach, w tych działaniach - zaapelował Łużniak w TVN24.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: Dramatyczne wydarzenia w Jeleniej Górze. Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy
pc

Dramatyczne wydarzenia w Jeleniej Górze. Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy

pc
Autorka/Autor: os/akr,kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Jelenia Góra
