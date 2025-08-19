Bosacki: Nawrocki mógł być w Waszyngtonie, gdyby on i jego otoczenie wykazali determinację

Bosacki: Polska powinna być w tym gronie Źródło: TVN24

W poniedziałek odbyły się spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z europejskimi przywódcami. Zabrakło przedstawiciela Polski.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki został zapytany w "Jeden na jeden" w TVN24, czy gdy patrzył na wydarzenia w Białym Domu, nie był wściekły, że Polski tam nie ma.

- Żałowałem, bo Polska powinna być w tym gronie i we wszystkich dotychczasowych w ciągu ostatniego tygodnia rozmowach przez Atlantyk albo w gronach europejskich Polska była w tym gronie, albo reprezentowana była przez prezydenta (Karola) Nawrockiego, albo pana premiera Donalda Tuska, w niedzielę przez wicepremiera Radosława Sikorskiego - mówił.

Dodał, że "żałuje, że na tym najważniejszym momencie pana prezydenta Nawrockiego nie było".

- Myśmy w sobotę i w niedzielę zachęcali obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym i że jeśli ktoś ma być z Polski, a taki jest nasz cel, to to musi być prezydent Nawrocki - przekazał.

Bosacki: mówiliśmy, że jedynym polskim możliwym reprezentantem jest prezydent Nawrocki

Pytany, czy Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta dostał informację o zachęcaniu, by to prezydent wybrał się do Waszyngtonu, odparł: - Nie dość, że zachęcamy, to była to jedyna możliwa opcja, ponieważ prezydent Zełenski, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, na telekonferencjach, byłem na odsłuchu, więc mogę to powiedzieć ze stuprocentową pewnością, informował, że na prośbę Amerykanów, format jest taki, w jakim rozmawiała koalicja europejska razem z prezydentem Zełenskim podczas rozmów, w których uczestniczył prezydent Trump.

- W niedzielę po południu i pod wieczór mówiliśmy: jeszcze jest czas ewentualnie dolecieć do Waszyngtonu, jedynym polskim możliwym reprezentantem jest prezydent Nawrocki - mówił wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy gdyby w niedzielę późnym wieczorem prezydent Nawrocki powiedział, że chce być przy tym stole, to była szansa, żeby się tam pojawił, powiedział: - Jestem przekonany, że tak, gdyby pan prezydent Nawrocki i jego otoczenie wykazali pewną determinację.

