Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bosacki: Nawrocki mógł być w Waszyngtonie, gdyby on i jego otoczenie wykazali determinację

Karol Nawrocki
Bosacki: Polska powinna być w tym gronie
Źródło: TVN24
Zachęcaliśmy w sobotę i w niedzielę obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym i że jeśli ktoś ma być z Polski w Waszyngtonie, to musi być to prezydent Karol Nawrocki - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Komentował w ten sposób brak obecności przedstawiciela Polski na rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W poniedziałek odbyły się spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z europejskimi przywódcami. Zabrakło przedstawiciela Polski.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki został zapytany w "Jeden na jeden" w TVN24, czy gdy patrzył na wydarzenia w Białym Domu, nie był wściekły, że Polski tam nie ma.

- Żałowałem, bo Polska powinna być w tym gronie i we wszystkich dotychczasowych w ciągu ostatniego tygodnia rozmowach przez Atlantyk albo w gronach europejskich Polska była w tym gronie, albo reprezentowana była przez prezydenta (Karola) Nawrockiego, albo pana premiera Donalda Tuska, w niedzielę przez wicepremiera Radosława Sikorskiego - mówił.

Dodał, że "żałuje, że na tym najważniejszym momencie pana prezydenta Nawrockiego nie było".

- Myśmy w sobotę i w niedzielę zachęcali obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym i że jeśli ktoś ma być z Polski, a taki jest nasz cel, to to musi być prezydent Nawrocki - przekazał.

Bosacki: mówiliśmy, że jedynym polskim możliwym reprezentantem jest prezydent Nawrocki

Pytany, czy Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta dostał informację o zachęcaniu, by to prezydent wybrał się do Waszyngtonu, odparł: - Nie dość, że zachęcamy, to była to jedyna możliwa opcja, ponieważ prezydent Zełenski, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, na telekonferencjach, byłem na odsłuchu, więc mogę to powiedzieć ze stuprocentową pewnością, informował, że na prośbę Amerykanów, format jest taki, w jakim rozmawiała koalicja europejska razem z prezydentem Zełenskim podczas rozmów, w których uczestniczył prezydent Trump.

- W niedzielę po południu i pod wieczór mówiliśmy: jeszcze jest czas ewentualnie dolecieć do Waszyngtonu, jedynym polskim możliwym reprezentantem jest prezydent Nawrocki - mówił wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy gdyby w niedzielę późnym wieczorem prezydent Nawrocki powiedział, że chce być przy tym stole, to była szansa, żeby się tam pojawił, powiedział: - Jestem przekonany, że tak, gdyby pan prezydent Nawrocki i jego otoczenie wykazali pewną determinację. 

OGLĄDAJ: Marcin Bosacki
pc

Marcin Bosacki

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychUSAKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Fale na wyspie Hatteras
Nadciąga huragan. "Autostrada może być zamknięta przez kilka dni"
METEO
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
Michał był ciekawy świata, uwielbiał podróże
Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu
Martyna Sokołowska
Matthew Perry
"Królowa ketaminy" przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego
Świat
lawka kobiety seriorki polska shutterstock_2619639467
14. emerytura. Wiadomo, kiedy będą pieniądze
BIZNES
imageTitle
Mistrzowski samolot. Na pokładzie nie tylko Świątek
EUROSPORT
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Okazało się, że ci, którzy mieli być za burtą, są jednak w jednej łodzi"
Świat
Katastrofa kolejowa w Otłoczynie
Pierwszy wagon przestał istnieć, wszyscy zginęli
Filip Czekała
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowe prawo uderzy w mobberów. Jest projekt
BIZNES
Parasol, deszcz
Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz
METEO
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
imageTitle
Prawie 1146 godzin na pełnych obrotach. Niesamowity rekord Polaka
EUROSPORT
W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
Spotkania w Waszyngtonie, Bąkiewicz z zarzutem, triumf Świątek
PODSUMOWANIE
Donald Trump
"On chce to zrobić dla mnie". Mikrofony zarejestrowały Trumpa
Świat
Trump i liderzy
Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu
Świat
Keir Starmer i Emmanuel Macron
"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach
Świat
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Rosja atakuje w Ukrainie, polskie myśliwce poderwane. "Stan najwyższej gotowości"
Polska
imageTitle
Świątek goni Sabalenkę. Wróciła na pozycję wiceliderki
EUROSPORT
imageTitle
"Dziękuję tym, którzy wierzyli we mnie nie tylko w czasie wzlotów, ale też upadków"
EUROSPORT
GettyImages-2230878130
Świątek zdobyła Cincinnati. Polka z 24. tytułem w karierze
EUROSPORT
Pogodnie
To będzie bardzo przyjemny dzień
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem
Świat
Donald Trump
Trump po rozmowie z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"
Świat
Zełenski w Białym Domu
Zełenski: ta kwestia zostaje między mną i Putinem
NA ŻYWO
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Spotkanie w Waszyngtonie "reżyserowane", bo gra się toczy o "kilka stawek"
Świat
Ursula von der Leyen - Keir Starmer - Alexander Stubb - Wołodymyr Zełenski - Donald Trump - Emmanuel Macron - Giorgia Meloni - Friedrich Merz - Mark Rutte
"Tak" dla gwarancji, "ale" w sprawie rozejmu
Świat
Helena Vondrackova
Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Legendy na scenie
Kultura i styl
Donald Trump
"Świetnie wyglądasz, gdzie się opaliłeś?"
Świat
imageTitle
Finałowe starcie gigantów zakończone po 23 minutach
EUROSPORT
Potrącenie ośmiolatka w Gryficach (zdj. ilustracyjne)
Ośmiolatek na rowerku potrącony przez pijanego kierowcę
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica