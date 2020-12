"Nie możemy ludziom nakładać obowiązku". Prymas o nabożeństwach w święta

Obowiązuje dyspensa od udziału we mszy świętej w święta, w uroczystości i w niedziele - przypominał prymas Polski Wojciech Polak, pytany o uczestnictwo w tegorocznej pasterce. Dyspensa - dodał - "jest szczególnie adresowana do osób chorych, starszych, cierpiących, także do tych, którzy z różnych powodów, także z powodu lęku czy obaw, nie będą mogli uczestniczyć w tej eucharystii". Prymas zadeklarował też, że zaszczepi się przeciwko COVID-19.

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak był w środę gościem Radia Zet. Zapytany, czy katolik może w tym roku nie uczestniczyć w pasterce odpowiedział, że "nie możemy, tak jak było to do tej pory, przyjść tłumnie". - To jest niemożliwe także z racji tego, że w kościele, nie tylko teraz - z okazji świąt Bożego Narodzenia czy pasterki - mamy ograniczenia związane z limitem osób uczestniczących w eucharystii - przypomniał. Obecnie w kościołach może się znajdować jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Pytany, czy jest przekonany, że limity w kościołach są przestrzegane, odpowiedział, że "mogą być jakieś przekroczenia nieznaczne". - Nie liczymy co do jednego (...), rekomendujemy, zachęcamy i mówimy, żeby te limity były przestrzegane - mówił. Dodał, że papież zgodził się, by w czasie Bożego Narodzenia odprawiano dziennie cztery msze święte.

Wojciech Polak Jakub Kaczmarczyk/PAP

Polak: nie możemy nałożyć obowiązku uczestniczenia w eucharystii

Poinformował, że "obowiązuje dyspensa od udziału we mszy świętej w święta, w uroczystości i w niedziele". - Ona jest szczególnie adresowana do osób chorych, starszych, cierpiących, także do tych, którzy z różnych powodów, także z powodu lęku czy obaw, nie będą mogli uczestniczyć w tej eucharystii - mówił. - Mając limity miejsc w kościele, nie możemy ludziom nakładać takiego obowiązku, że muszą w tej eucharystii uczestniczyć – stąd ta dyspensa jest oczywiście wyjściem naprzeciw - dodał.

Prymas: zaszczepię się

Prymas Polak był też pytany czy zaszczepi się przeciw COVID-19. - Ja się zaszczepię, ale ta decyzja w przypadku każdego powinna być świadoma i dobrowolna - odparł.

- Otrzymaliśmy w tym tygodniu dokument Kongregacji Nauki Wiary, który odnosi się do szczepionki i daje zielone światło - poinformował.

Dodał, że "na dniach" ma się pojawić "głos zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski, który pewnie jeszcze bardziej uszczegółowi tę argumentację".

Prymas: zaszczepię się przeciwko COVID-19 Radio Zet

Prymas: szczepienie to także dążenie do dobra wspólnego

Arcybiskup dodał, że "z punktu widzenia moralnego, szczepienie zależy nie tylko od obowiązku troski o nasze własne zdrowie, ale także od dążenia do dobra wspólnego". - Trzeba podkreślać przede wszystkim to, że przy braku innych środków powstrzymania pandemii wspólne zaszczepienie może i jest troską o najsłabszych - mówił Polak. Pytany, czy księża będą z ambony zachęcać, żeby się szczepić, Polak odpowiedział, że na razie nie ma takiej akcji.

