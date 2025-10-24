Biznes kancelarii Putina w Warszawie. Jest ruch ABW

Kittel: pieniądze płyną do kancelarii Putina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reporter "Superwizjera" Bertold Kittel w materiale "Warszawski biznes kancelarii Putina" przyjrzał się między innymi kamienicy stojącej w bliskim sąsiedztwie kancelarii premiera.

"Warszawski biznes kancelarii Putina". Oglądaj cały reportaż w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: "Warszawski biznes kancelarii Putina". Reportaż Bertolda Kittla Zobacz cały materiał

Przez wiele lat była ona użytkowana przez ambasadę Rosji w Polsce. Dziś należy do kancelarii Władimira Putina. Prowadzony jest tam wynajem za atrakcyjne stawki. O budynek toczyło się postępowanie sądowe między Warszawą a Moskwą, które w 2023 roku wygrała strona polska. Rosjanie nadal go nie oddali.

Mimo że po wybuchu wojny w Ukrainie Polska wprowadziła przepisy, które pozwalają władzom na przejmowanie aktywów i majątków osób i firm wspierających rosyjską agresję, biznes w kamienicy w Warszawie nie został przejęty.

Decyzje w tej sprawie wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji, dlatego Kittel zadał pytania szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu.

Ruch Kierwińskiego i ABW

Kierwiński pytany, jak to możliwe, że w centrum dzielnicy rządowej robiony jest wielomilionowy biznes przez kancelarię Putina, która wywozi pieniądze do Rosji, powiedział, że "oficjalnie nie ma żadnego dokumentu w tej sprawie".

- Jeżeli wpłyną jakiekolwiek dokumenty potwierdzające pana słowa, formalne, wtedy możemy wszcząć postępowanie. Jeżeli ta sytuacja będzie się przeciągać, to jako minister spraw wewnętrznych i administracji wystąpię do służb o weryfikację i wtedy będę miał podstawy do wpisania tej spółki na listę sankcyjną - mówił.

Jak przekazał w piątek portalowi tvn24.pl minister koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński, Kierwiński wykonał już ruch w tej sprawie.

- Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwrócił się do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o weryfikację informacji przedstawionych w reportażu "Warszawski biznes kancelarii Putina". Sprawa trafiła do ABW, która po weryfikacji przekaże opinię do szefa MSWiA odpowiedzialnego za podjęcie decyzji w tej kwestii - powiedział nam Dobrzyński.

Jak dodał, w tej sprawie "ABW jako służba specjalna przeprowadza czynności, o których na tym etapie publicznie nie może informować".

O działaniu ABW w sprawie kamienicy niedaleko kancelarii premiera poinformował także autor reportażu "Warszawski biznes kancelarii Putina" Bertold Kittel.

Pilne. "Warszawski biznes kancelarii Putina", @SUPERWIZJERTVN . Jest ruch ABW: "Agencja weryfikuje informacje dotyczące wskazanych przez Pana Redaktora podmiotów. Stosowna opinia w tym zakresie zostanie przekazana do MSWiA"

Dzięki subskrypcji tvn24+ już teraz dowiedz się o co… — Bertold Kittel (@Bertold_K) October 23, 2025 Rozwiń

"Agencja weryfikuje informacje dotyczące wskazanych przez pana redaktora podmiotów. Stosowna opinia w tym zakresie zostanie przekazana do MSWiA" - zacytował na X.

OGLĄDAJ: TVN24 HD