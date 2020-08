Morawiecki rozmawiał z von der Leyen, Duda zapewnia o "monitorowaniu na bieżąco" sytuacji na Białorusi

Premier Morawiecki rozmawiał z przewodniczącą KE

"Polska jest odpowiedzialna za swoich najbliższych sąsiadów. Dlatego premier Mateusz Morawiecki zaapelował w liście do Charles'a Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, i Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi" - czytamy w komunikacie rządowym. "Musimy solidarnie wesprzeć Białorusinów w ich dążeniu do wolności. Stąd też inicjatywa szefa polskiego rządu, aby nad tą sprawą pochyliła się Rada Europejska" - dodano.

"Unia Europejska powinna jako całość zaapelować do Łukaszenki"

- Unia Europejska powinna jako całość zaapelować do Łukaszenki o zaprzestanie krwawego - wiemy, że już jest ofiara śmiertelna, wiemy, że cztery osoby są na OIOM-ie w stanie krytycznym - rozprawiania się z opozycją - powiedział Bosacki. - Moim zdaniem naszą ambicją, ambicją Polski, powinno być to, co było na przykład podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, potem podczas Majdanu, też w 2010 roku w odniesieniu do Białorusi, czyli zmobilizowanie naraz Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Bo tylko wspólny, mocny głos Zachodu może mieć w tej chwili na Białorusi jakieś znaczenie - dodał senator.