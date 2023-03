Bronisław Komorowski o oświadczeniu Putina: on wyzerował niezależność Białorusi

czytaj dalej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w czasie jednego z ostatnich spotkań z wyborcami stwierdziła, że tematem "do przemyślenia" jest stworzenie sankcji wobec "kłamiących i działających przeciwko Polsce". Mówiła o "odbieraniu paszportów", które choć "jest niezgodne z europejskim prawem", to mogłoby stanowić "pokusę". We wtorek z tych słów się tłumaczyła. Przekonywała, że "ważna jest intencja przekazu". Zapytana przez korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego o to, czy jest więc przeciwna odbieraniu paszportów, nie odpowiedziała wprost.