Mówiła, że "bez rosyjskiej propagandy Nawrocki nie wygrałby wyborów". Ambasada reaguje

PKW: Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie

Kluczowe fakty: W środę w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Polsko-Niemieckiej.

Laureatką została polska reżyserka Elwira Niewiera, która powiedziała, że "pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy".

Ambasada RP w Berlinie odcięła się od słów reżyserki.

Na słowa reżyserki ostro zareagowali politycy PiS.

O słowach Elwiry Niewiery napisał "Berliner Zeitung". Polska reżyserka, odbierając nagrodę w ambasadzie RP w Berlinie, powiedziała, że bez "bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy" Karol Nawrocki nie wygrałby wyborów.

- To co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli wybory, sprawiło, że czuję się bezsilna. Mam wrażenie, że nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami - powiedziała podczas uroczystości Elwira Niewiera. - Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. Rosja nie jest problemem już tylko Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji. Bardzo proszę, byśmy tego nie ignorowali - dodała.

Niewiera otrzymała nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Uroczystość odbyła się w środę w ramach Forum Polsko-Niemieckiego w ambasadzie RP w Berlinie.

Reakcja polskiej ambasady

Polska ambasada w Berlinie wydała komunikat w związku ze słowami Niewiery.

"Placówka informuje, że wypowiedzi pani Niewiery miały charakter wyłącznie prywatny" - napisano w oświadczeniu.

"Placówka informuje, że wypowiedzi pani Niewiery miały charakter wyłącznie prywatny" - napisano w oświadczeniu.

"Ambasada RP firmuje brednie"

Słowa Niewiery oburzyły polityków PiS. Jacek Sasin zarzucił, że "ambasada RP firmuje brednie" na temat rosyjskiej propagandy. "Obrzydliwe, bezczelne insynuacje" - dodał polityk PiS.

"Za dwa miesiące Nawrocki zrobi z wami porządek" - zagroził Sasin.

Ambasada RP firmuje brednie o „rosyjskiej propagandzie" (kolportowane przez postać powielającą od dawna putinowską narrację o wojnie hybrydowej na granicy), bo Karol Nawrocki wygrał wybory. Do tej pory sukces obozu patriotycznego nie mieści się w głowie patoelitom III RP.

"Prywatne rozmowy prowadzi się w kawiarniach" - skomentował europoseł z PiS Arkadiusz Mularczyk.

"Pani Niewiera wystąpiła na tle Orła Białego i polskiej flagi, na terenie Ambasady RP, w obecności polskiego ministra i dyplomatów, kierując oszczerstwa pod adresem nowo wybranego w demokratycznym procesie wyborczym Prezydenta RP. Tego nie da się usprawiedliwić żadnym lakonicznym komunikatem" - dodał.

Prywatne rozmowy prowadzi się w kawiarniach. Pani Niewiera wystąpiła na tle Orła Białego i polskiej flagi, na terenie Ambasady RP, w obecności polskiego ministra i dyplomatów, kierując oszczerstwa pod adresem nowo wybranego w demokratycznym procesie wyborczym Prezydenta RP. Tego

Elwira Niewiera jest scenarzystką i reżyserką, współautorką filmów dokumentalnych nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Jeden z nich, "Syndrom Hamleta" z 2022 r. jest koprodukcją z niemiecką telewizją i opowiada o "generacji Majdanu", młodych Ukraińcach i ich doświadczeniach rewolucji oraz wojny w latach 2013-2014. Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą Niewiera założyła z niemieckimi partnerami stowarzyszenie, które współpracuje z ośrodkiem terapeutycznym w Karpatach, oferując pomoc ukraińskim kobietom skrzywdzonym w czasie wojny.