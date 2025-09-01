Będzie spotkanie liderów w sprawie Ukrainy. Co z obecnością Polski

Spotkanie w stolicy Francji będzie dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, a także stanowiska Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w pełnowymiarowej wojnie, trwającej od lutego 2022 roku.
Początkowo o zaplanowanych rozmowach informował "Financial Times", powołując się na trzech dyplomatów zorientowanych w sprawie. Później potwierdził to Pałac Elizejski. Spotkanie ma się odbyć w formacie hybrydowym.
"Financial Times" przekazał, że w spotkaniu mają uczestniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
W rozmowach ma uczestniczyć Wołodymyr Zełenski
Według agencji AFP w rozmowach weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podała też, powołując się na rozmówcę, którego określa jako europejskie źródło polityczne, że ukraiński prezydent spotka się w Paryżu z pozostałymi przywódcami. Źródło nie podało, jakie kraje będą uczestnikami rozmów. Obecność prezydenta USA Donalda Trumpa w Paryżu "nie jest obecnie przewidywana" - powiedział rozmówca AFP.
Trump spotkał się 15 sierpnia na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, który deklarował, że spotka się z Zełenskim, jednak dotychczas do takiej rozmowy nie doszło. 18 sierpnia w Waszyngtonie odbyły się rozmowy z udziałem Trumpa, Zełenskiego i przywódców europejskich.
Pytanie o obecność przedstawiciela Polski
Nie razie nie wiadomo, czy w spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Polski.
Z pytaniem o to zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta. Zapytaliśmy, czy prezydent Karol Nawrocki był zaproszony na to spotkanie. Głowa państwa w tym tygodniu udaje się z wizytą do USA, gdzie spotka się między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem. Zadaliśmy więc pytanie, czy w związku z tym w dalszych terminach planowane jest spotkanie lub rozmowa prezydenta z europejskimi przywódcami w sprawie sytuacji na Ukrainie. Czekamy na odpowiedź.
O ewentualną obecność przedstawiciela polskiego rządu na czwartkowym spotkaniu w Paryżu zapytaliśmy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Paweł Wroński odesłał nasze pytania do Centrum Informacyjnego Rządu.
Von der Leyen : Europa ma "dość precyzyjny" plan wysłania wojsk na Ukrainę
Ursula von der Leyen w niedzielnym wywiadzie dla "Financial Timesa" przekazała, że Europa ma "dość precyzyjny" plan wysłania wojsk na Ukrainę. "Gwarancje bezpieczeństwa są najważniejsze i absolutnie kluczowe. Mamy jasny plan działania i osiągnęliśmy porozumienie w Białym Domu (…) prace postępują bardzo dobrze" - oznajmiła szefowa KE.
Von der Leyen potwierdziła, że europejskie stolice pracują nad planami "rozmieszczenia wielonarodowych wojsk i zabezpieczenia ze strony Amerykanów".
- Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił nas, że amerykańska obecność będzie częścią zabezpieczenia dla Ukrainy. (…) To było bardzo jasne i wielokrotnie potwierdzane - podkreśliła rozmówczyni "FT".
Gazeta przypomniała, że Ukraina zażądała konkretnych gwarancji bezpieczeństwa od swoich zachodnich sojuszników, w tym przysłania wojsk lądowych, w ramach porozumienia pokojowego kończącego wojnę z Rosją.
Według ustaleń "FT" wojska te mają obejmować "potencjalnie dziesiątki tysięcy żołnierzy dowodzonych przez Europę, wspieranych przez Stany Zjednoczone, w tym systemy dowodzenia i kontroli oraz zasoby wywiadowcze i obserwacyjne". Porozumienie to zostało uzgodnione podczas spotkania Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i wysokich rangą przywódców europejskich.
Autorka/Autor: mjz/akw
Źródło: Financial Times, PAP
Źródło zdjęcia głównego: governo.it