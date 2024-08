Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom - napisała Beata Szydło na platformie X. Nawiązała w ten sposób do publikacji medialnych, według których może stracić stanowisko wiceprezeski Prawa i Sprawiedliwości.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" podała, że w Prawie i Sprawiedliwości trwają przygotowania do wyborów prezydenckich. Ma dojść do reorganizacji, w wyniku której stanowiska mogą stracić obecni wiceprezesi: Beata Szydło i Antoni Macierewicz.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska pisała z kolei, że dla prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego niedopuszczalna jest sytuacja, w której na sześciu wiceprezesów PiS aż trzech jest europosłami i pracuje w Brukseli oraz Strasburgu; do tego grona należą Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Beata Szydło.

Szydło zabrała głos

"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!" - napisała w poniedziałek Szydło na platformie X, odnosząc się do doniesień.

Jak informował portal WP, Kaczyński już po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedział swoim współpracownikom przy Nowogrodzkiej, że partia wymaga zmian i reorganizacji.

"W partii - jak słyszymy - musi dojść do zmian. Może na razie nie fundamentalnych, ale jednak znaczących, zakładających pokoleniowe przewietrzenie struktur i wymianę (lub co najmniej rozszerzenie) części kierownictwa" - napisano.

Moskal: Beata Szydło jest osobą niezwykle zasłużoną

- Pani premier Beata Szydło jest osobą niezwykle zasłużoną, po pierwsze dla Polski, po drugie dla naszego obozu - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Michał Moskal. - To, co się działo od 2015 roku, gdy objęliśmy władzę, to jest dziedzictwo, do którego Prawo i Sprawiedliwość będzie się odnosiło przez kolejnych na pewno przynajmniej kilkadziesiąt lat swojej działalności - dodał.

Zaznaczył, że PiS jest "organizacją masową". - W takich organizacjach zawsze, po pierwsze, zderzają się różne poglądy, po drugie, zderzają się różne ambicje, po trzecie, toczą się różne dyskusje. Ja bardzo bym chciał, żeby tego typu dyskusje pozostawały w rodzinie i to oczywiście byłoby zdecydowanie lepsze dla nas jako dla obozu. Rozumiem, że czasami emocje nie pozwalają na to, żeby to wszystko zatrzymać dla siebie czy zatrzymać w zamkniętym gronie. Jest to z pewnością nam jako obozowi niepotrzebne- stwierdził Moskal. Dodał, że chciałby, aby Szydło dalej pełniła funkcję wiceprezes partii.

Motyka: walka buldogów przeniosła się na dywan

Do sprawy odniósł się także w rozmowie z reporterką TVN24 Miłosz Motyka z PSL. - Przez miesiące, a tak naprawdę lata, od 2017 roku mieliśmy taką walkę buldogów, pod dywanem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, walkę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, pomiędzy obozem między innymi Beaty Szydło a Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj widzimy, że ta walka już się przeniosła na dywan - ocenił Motyka.

Według niego Szydło "takimi wpisami jasno deklaruje, że ta walka jest już na noże". - Mogłaby przecież załatwić to z panem premierem Morawieckim w cztery oczy, albo z prezesem Kaczyńskim. Jak widać, nawet prezes Kaczyński nie chce z nią rozmawiać, jeśli pani premier Szydło musi wysyłać takie tweety. Nie musiałaby tego robić, gdyby rozmowa z panem prezesem Kaczyńskim była otwarta - powiedział polityk.

Zwrócił uwagę, że "Szydło nie pokazuje się z prezesem Kaczyńskim, nie pokazuje się w gronie kierownictwa partii, nie jest słuchana, jest obciążana za szereg niepowodzeń tej partii, również tych w Małopolsce". - Jak widać, jest ewidentnie wypychana z partii - dodał.

