Nowe stanowisko, stare problemy

Beata Kempa co prawda zyskała nowe stanowisko jako prezydencka doradczyni do spraw humanitarnych, ale wracają do niej stare problemy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek poinformowała o wznowieniu sprawy "zniszczenia lub kradzieży" tornistrów zebranych w trakcie akcji humanitarnej "Tornister dla Aleppo".

Plecaki trafiły do potrzebujących po ponad roku od zakończonej zbiórki

Przewodniczący polskiej sekcji Papieskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie pokazuje dokumentację, która do prokuratury nie dotarła. - Z dokumentami nie dyskutujemy. To jest to, co ja dostałem. Wszystko zostało zapakowane w trzy palety. Tutaj macie państwo podaną wagę, 210 kg plus to co myśmy dozbierali od innych darczyńców – wyjaśnia ksiądz.