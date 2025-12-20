Logo strona główna
Polska

Cichocki: Miller cynicznie wybrał sobie profil antyukraiński

Leszek Miller
Cichocki: Miller cynicznie wybrał sobie profil antyukraiński
Źródło: TVN24
Leszek Miller "na proukraińskości nie zdobędzie punktów" - stwierdził w programie "#BezKitu" w TVN24 były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki. Wyjaśnił, że dlatego były premier, ale również politycy Konfederacji czy Grzegorz Braun, decydują się na kierunek antyukraiński.

Politycy Konfederacji, z liderem partii Sławomirem Mentzenem na czele, zgromadzili się w piątek przed Sejmem na pikiecie w związku z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Protest odbył się pod hasłem sprzeciwu wobec "polityki rządu względem Ukrainy".

- Jeśli główne partie pozycjonują się jako wspierające Ukrainę to politycy gdzieś z tego marginesu muszą sobie wybrać inną niszę. Jeśli będą powtarzali to, co główne partie w jakiejkolwiek sprawie to na ich tle znikną - stwierdził w programie "#BezKitu" w TVN24 były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki.

Podkreślił, że interesem tych partii "jest dostać się do Sejmu".

Cichocki: Miller cynicznie wybrał sobie profil antyukraiński

Cichocki mówił też o byłym premierze Leszku Millerze. - Moim zdaniem, na ile znam Leszka Millera, to mi się wydaje, że on całkowicie jest świadomy i cynicznie wybrał sobie profil antyukraiński, który w gruncie rzeczy jest mu obcy - stwierdził.

Na początku grudnia portal OKO.press wskazał na 13 antyukraińskich tez byłego premiera oraz zwrócił uwagę na to, że na 105 różnych wpisów na jego profilu na Facebooku, aż 54 dotyczyły Ukrainy.

Bartosz Cichocki ocenił, że Leszek Miller "na proukraińskości nie zdobędzie punktów, bo niknie na tle Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych".

Bartosz Cichocki w programie "#BezKitu"
Bartosz Cichocki w programie "#BezKitu"
Źródło: TVN24

Cichocki: to są rzeczy bardzo niepokojące

Dyplomata ocenił, że w Polsce "mainstream ma słuszne podejście" w temacie Ukrainy. - Ale jak już popatrzymy na niemiecką scenę polityczną, gdzie w wielu sondażach pierwsze miejsce zajmuje partia, która podważa autorstwo zbrodni w Ukrainie, kto zaczął tę wojnę (…) to są to rzeczy bardzo niepokojące - podkreślił.

Ostrzegał, że nie należy "ignorować, zupełne pomijać głosu ludzi, którzy na nich głosują". - Ja bym na miejscu polityków z pierwszej półki jednak starał się zrozumieć, dlaczego ludzie zaczynają głosować czy popierać tego typu polityków i co z tym trzeba zrobić - powiedział Bartosz Cichocki.

Były ambasador RP w Ukrainie ocenił, że "Karol Nawrocki, uwzględniając sceptycyzm czy postulaty dotyczące ekshumacji, również próbuje zrobić ukłon do tych środowisk, które krytycznie patrzą na Ukrainę".

Cichocki: to są rzeczy bardzo niepokojące
Źródło: TVN24
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

UkrainaRosjaWojna w UkrainieLeszek Miller
