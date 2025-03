Retoryka PiS-u "zupełnie chybiona". Słowa "niegodne i niechlubne"

Śliz: to, jakim hejtem zalaliście internet, jest oburzające Źródło: TVN24

To niegodne, aby robić sobie polityczną imprezę, łącząc śmierć Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem w prokuraturze - mówił w "Kropce nad i" Paweł Śliz z Polski 2050-Trzeciej Drogi. Dodał, że "cała retoryka Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie wydaje się zupełnie chybiona". Bartosz Kownacki z PiS stwierdził, że prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie, "nigdy nie powinna prowadzić" śledztwa w sprawie "dwóch wież".

Członkini zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, bliska współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację, szef PiS Jarosław Kaczyński zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę, 12 marca, przesłuchiwali ją - w charakterze świadka - w śledztwie w sprawie spółki Srebrna.

Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Ta zapewniła w poniedziałek - a wcześniej podobne stanowisko wyrażała sama Prokuratura Okręgowa w Warszawie - że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali żadnych uwag co do przebiegu przesłuchania, a samo przesłuchanie miało odbyć się w przyjaznej atmosferze. Z kolei politycy PiS zwracali uwagę na fakt, że do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik Skrzypek.

Śliz: retoryka PiS-u wydaje się zupełnie chybiona

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Śliz z Polski 2050-Trzeciej Drogi oraz Bartosz Kownacki z PiS, były wiceminister obrony narodowej.

Śliz, komentując narrację forsowaną przez polityków PiS-u, mówił, że nie ma "jakiegokolwiek związku przyczynowo-skutkowego między samym przesłuchaniem, a tą tragiczną sytuacją, która się wydarzyła". - Dla mnie słowa, które później padły w kierunku pana ministra (sprawiedliwości, Adama - red.) Bodnara, nazywające go bandytą, przestępcą, są niegodne i niechlubne. Cała ta retoryka Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie wydaje mi się zupełnie chybiona - dodał. Stwierdził, że to "niegodne", aby robić sobie "polityczną imprezę", łącząc śmierć z przesłuchaniem.

- Wiążecie panią prokurator, wiążecie całą tę czynność, niedopuszczenie pełnomocnika, że to były okoliczności, które spowodowały śmierć tej kobiety. Słowa, które dzisiaj wypowiadał pan Jarosław Kaczyński, były po prostu oburzające. To, jakich hejtem zalaliście internet, portal X, (...) że ta prokuratura, neoprokuratora, bodnarowcy, bandyci zamordowali (tą - red.) panią, jest przerażające - zwrócił się do Kownackiego.

Śliz odniósł się też do tego, że pełnomocnik Barbary Skrzypek nie brał udziału w jej przesłuchaniu. Zwracał uwagę na argumenty, którymi posługiwał się pełnomocnik, aby wziąć w nim udział. - Proszę zwrócić uwagę, jakie były argumenty pana mecenasa w tym zakresie, że pani (Skrzypek - red.) ma problemy ze wzrokiem i się denerwuje. To nie są argumenty, które w wypadku zwykłego świadka wymagają obecności pełnomocnika - dodał.

Kownacki: prokurator Wrzosek nigdy nie powinna prowadzić tego śledztwa

Kownacki mówił, że "mamy do czynienia z brakiem wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Odniósł się do samych okoliczności przesłuchania Barbary Skrzypek. - Mamy do czynienia z kobietą, która nie jest prawnikiem, nie jest doświadczona, pewnie pierwszy raz w życiu jest przesłuchiwana, (...). Jest to osoba w określonym wieku, w określonym stanie zdrowia, która spotyka się - naprawdę proszę się postawić w tej sytuacji - z trzema osobami jej wrogimi, bo tak trzeba wprost powiedzieć - stwierdził polityk PiS-u.

- Pani prokurator Wrzosek nigdy w demokratycznym państwie nie powinna brać udziału w tego rodzaju czynnościach, (...), pani prokurator Wrzosek nigdy nie powinna tego śledztwa prowadzić. I mnie szokuje, że ktoś taki jak pan Bodnar, który był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ma tyle nieprzyzwoitości w sobie, żeby takie śledztwo powierzyć osobie, która jest zaangażowana politycznie - mówił dalej.

Kownacki: prokurator Wrzosek nigdy nie powinna prowadzić tego śledztwa Źródło: TVN24