Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Biejat w "Kropce nad i": ludzie prezydenta wpuścili go w maliny

Magdalena Biejat - Janusz Cieszyński
Władysław Kosiniak-Kamysz: są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej
Źródło: TVN24
Wszystko wskazuje na to, że pan prezydent Karol Nawrocki nie jest informowany przez swoich własnych współpracowników - powiedziała w "Kropce nad i" Magdalena Biejat na temat zamieszania wokół przekazania Ukrainie polskich myśliwców. Zdaniem Janusza Cieszyńskiego, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz kłamie w tej sprawie.

Prezydencki minister Marcin Przydacz w środę przekonywał, że Karol Nawrocki nie jest informowany przekazaniu polskich myśliwców MiG-29 Ukrainie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz tego samego dnia odpowiadał w TVN24, że "to jest nieprawda". W czwartek prezydent powtórzył, że nie otrzymał informacji na temat przekazania samolotów, na co znów zareagował Kosiniak-Kamysz.

Sprawę komentowali też w czwartek Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski i Cezary Tomczyk, którzy tłumaczyli, że przedstawiciele kancelarii Nawrockiego brali udział w rozmowach o donacji na rzecz Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"

Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"

Prezydent o MiG-ach: nie dostałem oficjalnej informacji. Szef MON: ten temat był poruszany

Prezydent o MiG-ach: nie dostałem oficjalnej informacji. Szef MON: ten temat był poruszany

Biejat: wpuścili prezydenta w maliny

Zdaniem wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat (Lewica) "wszystko wskazuje na to, że pan prezydent nie jest informowany przez swoich własnych współpracowników". - Na miejscu pana prezydenta natychmiast wezwałabym na dywanik ludzi, którzy właśnie wpuścili go w maliny - dodała.

Według Janusza Cieszyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, wicepremier Kosiniak-Kamysz "kłamie" i "skompromitował się". - Wyszło na to, że (Kosiniak-Kamysz) nie poinformował pana prezydenta o kluczowej sprawie - ocenił.

Poseł PiS wyraził opinię, że to premier Donald Tusk powinien bezpośrednio informować prezydenta Nawrockiego o takich sprawach. - Jeżeli to jest sprawa tak ważna, że ją konsultujemy z naszymi sojusznikami, to tym bardziej pan prezydent Karol Nawrocki ma pełne prawo mieć komplet informacji na ten temat, a ewidentnie nie ma - uzupełnił.

Cieszyński o szefach służb specjalnych

Cieszyński był też pytany, dlaczego prezydent odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Dlatego, że ich szefowie są cykorami i boją się Donalda Tuska, ponieważ nie poszli do pana prezydenta - mówił.

- Ustawa o ABW i AW (Agencji Wywiadu - red.) jasno mówi, że informacje panu prezydentowi się należą - dodał.

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Magdalena BiejatJanusz CieszyńskiKarol NawrockiWojna w UkrainieWładysław Kosiniak-KamyszMarcin PrzydaczKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
BIZNES
imageTitle
Kuriozalny gol pogrążył Jagiellonię
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta"
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
BIZNES
epa12585574
Na nic świetny początek. Legia z kolejną porażką
EUROSPORT
Spadochroniarz w Australii utknął na stateczniku
To nagranie mrozi krew w żyłach. Spadochroniarz uwolnił się nożem
Świat
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
METEO
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Specjalistka o historii pani Anny: aż brak mi słów
imageTitle
Złoto ozdobiła rekordem świata. "Mieliśmy z bratem zakład"
EUROSPORT
imageTitle
Aryna Sabalenka wyjaśniła, dlaczego nie zagra dla innego kraju
EUROSPORT
Sesja budżetowa Rady Warszawy
Koncepcja metra do Ursusa, miliony na remont Kongresowej
WARSZAWA
Marcin Matczak
Matczak o prezydencie: nie może łapać za kierownicę, bo powoduje niebezpieczeństwo
Teren poszukiwań jest bardzo trudny
Dziesiątki osób, psy i drony w akcji. Od niedzieli szukają zaginionego 27-latka
Lubuskie
imageTitle
Rosjanie pod flagą i z hymnem? MKOl otwiera furtkę dla młodych sportowców
EUROSPORT
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Cła w górę, reakcja Pekinu. "Poważnie zaszkodzą"
BIZNES
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
WARSZAWA
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
METEO
Skutki ataku z powietrza junty na szpital w zachodniej Mjanmie
Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych nalotu na szpital
Świat
33-latkowi za zabójstwo grozi dożywocie
Nie mógł się skontaktować z dorosłą córką, znalazł ją martwą
Katowice
Karol Nawrocki
Wniosek o zmniejszenie budżetu, ogromna kwota. "Weto kosztuje"
BIZNES
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska podczas wizyty w Dublinie 1.12.2025 r.
Niewidoczny dla innych jednostek. Zauważyli go przed lądowaniem Zełenskiego
Świat
Szlachetna Paczka
Brakuje darczyńców dla kilkuset rodzin. Ostatni moment na dołączenie do akcji
imageTitle
Bez operacji się nie obejdzie. Fatalne wieści po upadku mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment ważnej arterii
WARSZAWA
EN_01668788_0949
Magazyn "Time" ogłosił Człowieka Roku
Świat
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
WARSZAWA
2025-12-11T104332Z_1_LWD906911122025RP1_RTRWNEV_C_9069-SOUTHKOREA-ACCIDENT-0001
Tragedia na kilka miesięcy przed ukończeniem budowy
Świat
Nawrocki
Pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach"
Świat
usa straż pożarna fire department truck shutterstock_1767049331
Aresztowany pod zarzutem zabójstwa, włamania i podpalenia. Wcześniej uznano go za bohatera
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica