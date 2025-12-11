Biejat w "Kropce nad i": ludzie prezydenta wpuścili go w maliny

Władysław Kosiniak-Kamysz: są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej Źródło: TVN24

Prezydencki minister Marcin Przydacz w środę przekonywał, że Karol Nawrocki nie jest informowany przekazaniu polskich myśliwców MiG-29 Ukrainie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz tego samego dnia odpowiadał w TVN24, że "to jest nieprawda". W czwartek prezydent powtórzył, że nie otrzymał informacji na temat przekazania samolotów, na co znów zareagował Kosiniak-Kamysz.

Sprawę komentowali też w czwartek Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski i Cezary Tomczyk, którzy tłumaczyli, że przedstawiciele kancelarii Nawrockiego brali udział w rozmowach o donacji na rzecz Ukrainy.

Biejat: wpuścili prezydenta w maliny

Zdaniem wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat (Lewica) "wszystko wskazuje na to, że pan prezydent nie jest informowany przez swoich własnych współpracowników". - Na miejscu pana prezydenta natychmiast wezwałabym na dywanik ludzi, którzy właśnie wpuścili go w maliny - dodała.

Według Janusza Cieszyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, wicepremier Kosiniak-Kamysz "kłamie" i "skompromitował się". - Wyszło na to, że (Kosiniak-Kamysz) nie poinformował pana prezydenta o kluczowej sprawie - ocenił.

Poseł PiS wyraził opinię, że to premier Donald Tusk powinien bezpośrednio informować prezydenta Nawrockiego o takich sprawach. - Jeżeli to jest sprawa tak ważna, że ją konsultujemy z naszymi sojusznikami, to tym bardziej pan prezydent Karol Nawrocki ma pełne prawo mieć komplet informacji na ten temat, a ewidentnie nie ma - uzupełnił.

Cieszyński o szefach służb specjalnych

Cieszyński był też pytany, dlaczego prezydent odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Dlatego, że ich szefowie są cykorami i boją się Donalda Tuska, ponieważ nie poszli do pana prezydenta - mówił.

- Ustawa o ABW i AW (Agencji Wywiadu - red.) jasno mówi, że informacje panu prezydentowi się należą - dodał.