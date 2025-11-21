Autobusy i samochody w ogniu. Pożar pod Krakowem

Pożar zakładu mechanicznego w Skale pod Krakowem Źródło: KW PSP w Krakowie

Dyżurny małopolskich strażaków o godz. 02:09 przyjął zgłoszenie o pożarze w miejscowości Skała przy ul. Armii Krajowej (pow. krakowski). Ogień pojawił się w zakładzie mechanicznym, objął samochody i autobusy. Na miejsce zadysponowano 14 zastępów straży pożarnej.

Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, poinformował, że nie ma osób poszkodowanych. Przekazał, że spłonęły trzy busy, ciągnik, przyczepa, część dachu budynku, kilka paneli fotowoltaicznych oraz część elewacji.

Po 50 minutach strażacy opanowali pożar, obecnie trwa jego dogaszanie.

Przyczyny pożaru są wyjaśniane.

