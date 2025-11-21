Logo strona główna
Autobusy i samochody w ogniu. Pożar pod Krakowem
PILNE

Pożar
Pożar zakładu mechanicznego w Skale pod Krakowem
Źródło: KW PSP w Krakowie
Nocny pożar zakładu mechanicznego w Skale pod Krakowem. Na miejscu pracują strażacy. Nie ma osób poszkodowanych.

Dyżurny małopolskich strażaków o godz. 02:09 przyjął zgłoszenie o pożarze w miejscowości Skała przy ul. Armii Krajowej (pow. krakowski). Ogień pojawił się w zakładzie mechanicznym, objął samochody i autobusy. Na miejsce zadysponowano 14 zastępów straży pożarnej.

Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, poinformował, że nie ma osób poszkodowanych. Przekazał, że spłonęły trzy busy, ciągnik, przyczepa, część dachu budynku, kilka paneli fotowoltaicznych oraz część elewacji.

Po 50 minutach strażacy opanowali pożar, obecnie trwa jego dogaszanie.

Przyczyny pożaru są wyjaśniane.  

Autorka/Autor: tas, lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Krakowie

pożar Straż pożarna
