Polska

Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni. Jest reakcja MSZ

Radosław Sikorski
Pytanie o reparacje. Spięcie na konferencji Sikorskiego
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o pełne anulowanie zaplanowanej w Niemczech aukcji pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni. Szef resortu Radosław Sikorski rozmawiał w tej sprawie z szefem niemieckiej dyplomacji Johannem Wadephulem. Prezydent Karol Nawrocki domaga się, aby polski rząd zwrócił się o pamiątki, a w ostateczności je wykupił.

Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss ma w poniedziałek rozpocząć sprzedaż prywatnej kolekcji, obejmującej dokumenty i przedmioty związane z ofiarami niemieckich zbrodni. Przeciwko aukcji zaprotestował już m.in. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski.

Do sprawy odniósł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który poinformował, że rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Johannem Wadephulem "w sprawie planowanej w Neuss aukcji przedmiotów z czasu terroru niemieckiego podczas drugiej wojny światowej".

"Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu" - przekazał na platformie X.

Apel MSZ o anulowanie aukcji

Z apelem "nie tyle o zawieszenie, ale o pełne anulowanie tej aukcji" zwrócił się rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Przedmioty związane ze zbrodniami okresu II wojny światowej nigdy nie powinny trafiać do komercyjnego obrotu" - skomentował. "Wzywamy do ich zwrotu do instytucji i miejsc pamięci, gdzie będą mogły pełnić swoją właściwą rolę - świadectwa tamtego czasu i dokumentu dla przyszłych pokoleń" - napisał rzecznik.

Podkreślił, że MSZ wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w działaniach zmierzających do ochrony pamięci o ofiarach.

Cienkowska: pamięć nie jest na sprzedaż

Wcześniej swoje oburzenie aukcją wyraziła ministra kultury Marta Cienkowska, która napisała, ze jej resort "z najwyższą stanowczością potępia działania Domu Aukcyjnego w Neuss".

"Nie godzimy się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. To nie przedmiot handlu, lecz odpowiedzialność - moralna, historyczna i ludzka. Takie praktyki są głęboko nieakceptowalne" - napisała na X.

Zaapelowała też do przedstawicieli domu aukcyjnego o elementarną przyzwoitość i godność. "Ta aukcja musi zostać anulowana, a wystawione przedmioty powinny trafić tam, gdzie ich miejsce - do instytucji, które z szacunkiem i troską zajmują się pamięcią o ofiarach nazistowskich zbrodni" - dodała.

Zapewniła też, że jest w stałym kontakcie z MSZ, a o sprawie został już poinformowany ambasador Polski w Berlinie. "Zwróciłam się do niego o natychmiastową i stanowczą reakcję. Będziemy jednoznacznie domagać się zwrotu tych obiektów do Polski. Pamięć nie jest na sprzedaż - i nigdy nie będzie" - dodała.

Rzecznik Nawrockiego: prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji

Wcześniej w niedzielę rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, iż prezydent apeluje do polskiego rządu, by ten zażądał zwrotu pamiątek, a w ostateczności je wykupił.

"Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, a koszt tego przedsięwzięcia doliczył do ogólnego rachunku reparacyjnego" - napisał Leśkiewicz w mediach społecznościowych. Leśkiewicz przypomniał też, że Niemcy wywołały II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą. "Niemieckie winy nigdy nie zostały rozliczone, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji za niemieckie zbrodnie dokonane w Polsce w czasie II wojny światowej" - dodał.

Na wpis rzecznika prezydenta zareagował rzecznik MSZ. "Gwarantuje Panu, że Polska upomni się o te przedmioty, ale nie będziemy wspierać finansowo handlu tymi przedmiotami. Ich miejsce jest w izbach pamięci, a nie na rynku" - zwrócił się w komentarzu pod postem Leśkiewicza.

Z kolei Marcin Przydacz, prezydencki minister odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, stwierdził wcześniej w niedzielę w rozmowie z Polsat News, że minimalną reakcją ze strony polskiej dyplomacji powinno być wezwanie do MSZ niemieckiego ambasadora. - Oczekujemy pilnej interwencji ze strony polskiej, MSZ i polskiej placówki w Berlinie, doprowadzającej do wstrzymania tej nieludzkiej aukcji. Finałem powinno być odzyskanie tych artefaktów, wszystkich tych pamiątek - bo są one własnością państwa polskiego, najprawdopodobniej skradzioną przez nazistowskie Niemcy - powiedział Przydacz.

Przeciwko aukcji zaprotestował też Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, a także Instytut im. Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem.

Kontrowersyjna aukcja

Na liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży w Domu Aukcyjnym Felzmann - jak podała gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - znajdują się 623 pozycje. Wśród dokumentów znajduje się list więźnia z Auschwitz "o bardzo niskim numerze" do adresata w Krakowie. Cena wywoławcza – 500 euro. Diagnozę lekarską z obozu koncentracyjnego Dachau dotyczącą przymusowej sterylizacji więźnia wyceniono na 400 euro. Karta z kartoteki gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie Mackheim w lipcu 1942 r. ma cenę wywoławczą 350 euro. W katalogu znajduje się też antyżydowski plakat propagandowy oraz gwiazda żydowska z obozu Buchenwald.

Redakcja "FAZ" przypomniała, że pierwsza część prywatnej kolekcji została sprzedana sześć lat temu. Kupcy dokumentów znajdują się między innymi w Ameryce.

W odpowiedzi na pytanie "FAZ", Dom Aukcyjny oświadczył, że prywatni kolekcjonerzy prowadzą intensywne badania i przyczyniają się do pogłębiania wiedzy historycznej. Ich działalność służy zachowaniu pamięci, a nie handlowaniu cierpieniem.

Komentując stanowisko Domu Aukcyjnego, dziennikarka "FAZ" pisze, że nie ma żadnej gwarancji, iż celem uczestników aukcji jest zachowanie pamięci. Mogą to być równie dobrze osoby o skrajnie prawicowych poglądach. Przyznała, że zakaz handlu takimi dokumentami nie jest wyjściem, gdyż prowadziłby jedynie do przeniesienia aukcji do szarej strefy lub za granicę. "Pozostaje apelować o to, by takie kolekcje przekazywane były publicznym instytucjom, w celu upamiętnienia ofiar" - czytamy w "FAZ".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: momo, os

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vitaliy Hrabar

