Polska Ten cykl stworzył "bezpieczną przestrzeń". "Niepokochani" w TVN24+ Oprac. Maciej Wacławik |

"Niepokochani". Opowieść Macieja Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Każdy odcinek audioserialu "Niepokochani" autorstwa Tomasza Słomyczńskiego opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego.

- To, co bardzo istotnego i wielkiego zrobił Tomasz: tymi rozmowami pokazał instrukcję obsługi - mówi o audioserialu "Niepokochani" doktor Halszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jak podkreślała uczestniczka debaty TVN24+ dziennikarz stworzył dla swoich rozmówców bezpieczną przestrzeń. - Tomasz w tych rozmowach nigdy nie ocenia swoich bohaterów. Daje im czas, przestrzeń do tego, żeby opowiedzieli swoją historię - zauważyła. To bardzo ważne - podkreśliła - ponieważ tworzy przestrzeń, w której ból psychiczny może wybrzmieć.

"Niepokochani". Nie "ważyć" problemów

W trakcie debaty podkreślano znaczenie rozmowy. Również to, jak ważne jest, by osoba słuchająca nie "ważyła" problemów swojego rozmówcy. - Zobaczcie proszę, jak często dochodzi do takiej licytacji codziennej - zwróciła uwagę suicydolog. To sytuacje, gdy na opowieść bliskiej osoby o jej problemach zdarza nam się od razu odpowiadać opowieściami o swoich. - W pewnym momencie osoba w kryzysie odbiera taki komunikat: "Aha, to znaczy, że ja nie mam prawa do emocji. Jestem słabeuszem, nie daję sobie [rady - red.], bo ktoś ma większe problemy - mówiła Witkowska.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zauważyła, że osoby w kryzysie samobójczym pamiętają przede wszystkim rzeczy, które zrobiły źle. - Jeżeli chcemy pomyśleć o tym, jak komuś pomóc, to warto być takim bezpiecznym dyskiem twardym pamięci, przypomnieć dobre momenty w życiu, powiedzieć: "jesteś ważny, bez ciebie ten świat będzie gorszym miejscem".

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Audioserial "Niepokochani" i debata w TVN24+

Jakie fałszywe przekonania na temat samobójstwa utrudniają pomoc osobom w kryzysie? Dlaczego mężczyznom tak trudno jest mówić o swoich problemach? Dlaczego w Polsce - niezależnie od płci - mamy problem z płaczem? To tylko kilka wątków, które poruszyli uczestnicy debaty: dr Halszka Witkowska, dziennikarz tvn24.pl Tomasz Słomczyński, pisarz Łukasz Orbitowski i dziennikarz "Dzień Dobry TVN" Bartek Jędrzejak. Debatę obejrzysz w TVN24+.

Pierwsze dwa odcinki audioserialu "Niepokochani" autorstwa Tomasza Słomczyńskiego są już dostępne w TVN24+, kolejne będą publikowane w soboty. Za reżyserię i produkcję odpowiada Piotr Szymanek, za reżyserię dźwięku - Tomasz Mazur.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redagował AM