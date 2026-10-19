"Przemoc rodzi przemoc". Co wiemy po atakach w szkołach?

Funkcjonariusz policji w jednej ze szkół w Szczecinie (12.10.2026)

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7 października w Ostrołęce 19-letni Jakub, uczeń szkoły zawodowej, zaatakował nożem w szkole i pobliskim parku, raniąc dziewięć osób. Następnego dnia w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-letni Wiktor, były uczeń placówki, zaatakował woźną, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna zmarła. Po obezwładnieniu nastolatek przepraszał za to, co zrobił, i poprosił dyrektora o przytulenie.

Po tych wydarzeniach policja zaczęła zatrzymywać kolejnych nastolatków podejrzewanych o groźby i przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów do szkół. Do 16 października przeprowadzono ponad 187 tysięcy kontroli i zatrzymano 192 osoby, głównie w wieku 13-19 lat, choć wśród nich były także dzieci zaledwie 10-letnie.