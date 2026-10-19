"Przemoc rodzi przemoc". Co wiemy po atakach w szkołach?

7 października w Ostrołęce 19-letni Jakub, uczeń szkoły zawodowej, zaatakował nożem w szkole i pobliskim parku, raniąc dziewięć osób. Następnego dnia w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-letni Wiktor, były uczeń placówki, zaatakował woźną, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna zmarła. Po obezwładnieniu nastolatek przepraszał za to, co zrobił, i poprosił dyrektora o przytulenie.
Po tych wydarzeniach policja zaczęła zatrzymywać kolejnych nastolatków podejrzewanych o groźby i przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów do szkół. Do 16 października przeprowadzono ponad 187 tysięcy kontroli i zatrzymano 192 osoby, głównie w wieku 13-19 lat, choć wśród nich były także dzieci zaledwie 10-letnie.
Pozostało 93% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Co mówią dane o przemocy w polskich szkołach.
Jakie czynniki wpływają na rozwój agresji wśród młodzieży.
Jakie wyzwania stoją przed szkołami w zakresie zapobiegania przemocy.
Jaką rolę odgrywają dorośli i społeczeństwo w przeciwdziałaniu przemocy.