Minister Czarnek: połowa osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską to dzieci w wieku szkolnym

Minister Czarnek: uchodźcy to matki z dziećmi

Czarnek w nagraniu podkreśla, że "trzeba mieć świadomość tego, że uchodźcy dzisiaj to są matki z dziećmi". - Na 380 tysięcy osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od czwartku, połowa to są dzieci w wieku szkolnym - poinformował minister. I dodał: - System musi być otwarty na przyjęcie ich do szkoły, na zaopiekowanie się nimi edukacyjnie i wychowawczo. Na to, żeby mogli odetchnąć od tego traumatycznego przeżycia, które jest dla tych, którzy już przeszli granicę "za nimi". I na to, żeby mogli wrócić na Ukrainę, bo przecież my nie chcemy ich tutaj trzymać wbrew ich woli, że tak powiem. Mamy nadzieję, że ta wojna skończy się w perspektywie kilku, kilkunastu dni maksymalnie. I będzie możliwość powrotu do rodzin, do ojców, do matek też często.