Potrzebny "parasol" przed rosyjskimi atakami, jest "metoda kroplówkowa". Co najbardziej pomogłoby Ukraińcom? 

Pełczyńska-Nałęcz: dziś Ukraina potrzebuje dwóch rodzajów broni

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że "to jest pierwszy konflikt zbrojny od kilkudziesięciu lat, właściwie od II wojny światowej, który rzeczywiście ma takie ryzyko, że może przerodzić się w konflikt globalny". - Nikt tego nie chce. Metodą na to, żeby ten konflikt nie przerodził się w globalny, jest zbrojenie Ukrainy , jest dostarczenie takich środków militarnych Ukrainie, żeby Rosjanie bali się eskalować - dodała.

- Choć są ludzie, którzy myślą inaczej, uważają, że jeżeli Ukraina dostanie broń, to właśnie wtedy nastąpi eskalacja i wtedy to się przerodzi w coś więcej. Ja się z tym nie zgadzam, ale takie myślenie też istnieje i jest ono dość powszechne w Europie i także w Stanach - zauważyła. Zdaniem byłej ambasador w Moskwie gdyby wojna w Ukrainie miała się przerodzić w coś więcej, to "zdarzyłoby się to w sytuacji, gdyby wojna wyszła poza granice Ukrainy i weszła w granice natowskie".