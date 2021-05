Nie należy negować w żaden sposób całego zła popełnionego przez Kościół, ale nie należy też przypisywać sobie pod wpływem fałszywej pokory grzechów niepopełnionych albo też tych, co do których nie można jeszcze mieć pewności historycznej - powiedział podczas mszy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. - Byłoby to przejawem braku szczerości, gdybyśmy widzieli tylko własne zło, a nie dostrzegali dobra dokonanego za pośrednictwem wierzących, mimo ich grzeszności - dodał hierarcha.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że "nie należy negować w żaden sposób całego zła popełnionego przez Kościół, ale nie należy też przypisywać sobie pod wpływem fałszywej pokory grzechów niepopełnionych albo też tych, co do których nie można jeszcze mieć pewności historycznej".

- Byłoby to przejawem braku szczerości, gdybyśmy widzieli tylko własne zło, a nie dostrzegali dobra dokonanego za pośrednictwem wierzących, mimo ich grzeszności - ocenił arcybiskup Gądecki. Przekonywał, że "Kościół może szczerze, z ufnością wyznawać grzechy dawne i obecne, wierząc, że zło nigdy nie zniszczy go do końca, bo Bóg jest silniejszy i wciąż go odnawia, aby był narzędziem, przez które on udziela swoich dóbr światu".