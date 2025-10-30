Arcybiskup Michalik przeszedł operację kardiologiczną

Arcybiskup Józef Michalik przeszedł operację kardiologiczną - poinformował w czwartek rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski.
Duchowny trafił do szpitala w środę. - To była nagła sytuacja, niezbędna był interwencja lekarzy kardiologów - przekazał rzecznik.
Dopytywany, w jakim stanie jest abp Michalik, dodał, że "wydaje się, że wszystko jest w porządku". - Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby, stąd apel o modlitwę - powiedział ks. Rajnowski.
Arcybiskup Józef Michalik ma 84 lata. Urodził się 20 kwietnia 1941 w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986r. z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra na Watykanie i został mianowany ordynariuszem gorzowskim. W kwietniu 1993 r. papież ustanowił go metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 przez dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 r. zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem przemyskim został biskup Adam Szal.
Autorka/Autor: ms/tr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP