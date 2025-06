"Problemem jest stosowanie regulacji, a nie ich treść". Jak liczone są głosy?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Wybory prezydenckie w 2025 roku wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki.

W przestrzeni publicznej pojawiają się doniesienia, że nie wszystkie głosy zostały policzone poprawnie. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych.

Zapytaliśmy ekspertów, jakie mogą być przyczyny takich pomyłek oraz co można zrobić, aby do nich nie dochodziło.

Temu, ile było przypadków zamiany głosów w poprzednich wyborach, przyjrzeli się autorzy "Podcastu politycznego".

Anomalie wyborcze. "To nie były pomyłki, część rzeczy była intencjonalna"

Po wyborach prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki, pojawiają się doniesienia, że nie wszystkie głosy zostały policzone poprawnie. W co najmniej kilkunastu przypadkach Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) Sądu Najwyższego zarządziła oględziny kart do głosowania zwane też przeliczeniem głosów. Przeprowadzane najczęściej przez właściwe sądy rejonowe czynności wykazały nieprawidłowości i błędy w liczeniu głosów. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar wnioskuje o ponowne przeliczenie głosów z niemal 1,5 tysiąca komisji wyborczych. Po drugiej turze wyborów do Sądu Najwyższego wpłynęło około 56 tysięcy protestów wyborczych.