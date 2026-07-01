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"Cholernie się boję". Czy bogaci mają prawo narzekać?

Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Anna Lewandowska na kongresie Impact'25 w Poznaniu
Anna Lewandowska na kongresie Impact'25 w Poznaniu
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Z mediów społecznościowych "hektolitrami wylewa się na nas lukier". Wtem trafiamy na post, który jaskrawo się odróżnia. Anna Lewandowska publicznie przyznała się do lęku przed wyprowadzką z Barcelony do USA. Nie wszystkim jej szczerość przypadła do gustu. Czy małżonka jednego z najlepszych piłkarzy na świecie nie ma prawa uskarżać się na swój los? Artykuł dostępny w subskrypcji

Siedem stref czasowych różnicy i przeprowadzka o blisko siedem tysięcy kilometrów. To czeka Annę Lewandowską po tym, jak jej mąż związał się kontraktem z rywalizującym w Stanach Zjednoczonych Chicago Fire. Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano zarobki Polaka mogą wynosić około 20 milionów dolarów za sezon.

Żona najskuteczniejszego piłkarskiego reprezentanta Polski wyznała, że "cholernie się boi" zmiany w jej życiu. Musi bowiem zostawić za sobą Barcelonę, którą uważa za swój dom i bezpieczne miejsce. Wspomniała też o dwóch córkach - przed nimi wyzwanie odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

"Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy" - zwierzyła się Lewandowska i dodała, że jako kobieta ma prawo czuć się przytłoczona. Zastrzegła przy tym, że z całych swoich sił wspiera swojego męża.

Wyznanie Lewandowskiej spotkało się w internecie z mieszanymi reakcjami. Swoje wsparcie okazała Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, byłego bramkarza reprezentacji Polski i niedawnego klubowego kolegi Roberta Lewandowskiego. Części internautów nie spodobało się jednak, że Lewandowska narzeka na życie żony światowej klasy piłkarza i przeprowadzkę w cieplarnianych warunkach, pod opieką klubu. Zarzucają jej oderwanie od rzeczywistych problemów.

Uniwersalne obawy?

Czy ci, którzy funkcjonują w dużo lepszych i wygodniejszych warunkach od przeciętnego człowieka, mają mniejsze prawo do wyrażania publicznie lęków i negatywnych emocji?

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Tagi:
Anna LewandowskaRobert Lewandowski
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
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