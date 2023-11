Kucharska-Dziedzic: prezydent pokazuje Pałac Prezydencki jako ostatni szaniec, gdzie są jeszcze wpływy PiS

Wyborcy zdecydowali 15 października, że chcą w Polsce zmiany i chcą tej zmiany szybko. Pan prezydent Duda mówi, że ma prawo, i ma prawo przedłużać ten proces, ale to jest sztuczne przedłużanie - mówił w "Faktach po Faktach" poseł Michał Kobosko (Polska 2050, Trzecia Droga). Prezydent "mówi do swoich zwolenników: ja tu będę bronił interesów PiS do krwi ostatniej, a potem o mnie pamiętajcie, jak mi się skończy kadencja" - stwierdziła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Politycy komentowali tytuł poniedziałkowego wydania "Sieci", w którym ma się ukazać wywiad z prezydentem.

Donald Tusk zamieścił w niedzielne popołudnie wpis na platformie X. "'Tusk nie będzie moim premierem' - powiedział prezydent Duda. Potwierdzam. Nie będę" - napisał lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej: Donald Tusk odpowiada prezydentowi

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci", którego całość ma ukazać się w poniedziałkowym wydaniu. Na okładce tygodnika wywiad zatytułowano: "Tusk nie będzie moim premierem". I to właśnie do tych słów w swoim wpisie odniósł się kandydat KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na szefa rządu.

Kucharska-Dziedzic: prezydent mówi do swoich zwolenników, że będzie bronił interesów PiS

Sprawę skomentowała w "Faktach po Faktach" posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. - Albo pan prezydent w ten sposób rozumuje, że jednakowoż nie był w stanie powstrzymać utworzenia rządu Donalda Tuska, chociaż bardzo, bardzo się starał, zrobił wszystko, żeby Donald Tusk nie przejął władzy, albo pan Andrzej Duda zwyczajnie pokazuje ostatnie szańce, czyli swój Pałac Prezydencki pokazuje jako ostatni szaniec, gdzie jeszcze jakiekolwiek wpływy są Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała.

Anita Kucharska-Dziedzic i Michał Kobosko w "Faktach po Faktach" TVN24

- I mówi do swoich zwolenników: ja tu będę bronił interesów Prawa i Sprawiedliwości do krwi ostatniej, a potem o mnie pamiętajcie, jak mi się skończy kadencja - dodała.

Kobosko: To są głupstwa, prawdę mówiąc. To jest zabieranie czasu nas wszystkich

Michał Kobosko (Polska 2050, Trzecia Droga) stwierdził, że powołanie rządu Donalda Tuska "i tak nastąpi". Misję stworzenia rządu powierzoną Mateuszowi Morawieckiemu przez prezydenta określił jako "kompletnie fikcyjną". - To jest ostatnia misja Pinokia polskiej polityki, pana premiera Morawieckiego, który teraz usiłuje nas przekonywać, że on z kimś rozmawia o tworzeniu koalicji - dodał.

- Wydaje się, że z nikim tak naprawdę nie rozmawia. Nagle wyciąga nasze wspólne postulaty programowe z kampanii, mówi, że to są jego postulaty, czyli pożycza, mówiąc elegancko, nasze postulaty i mówi, że będzie klecił jakąś "koalicję polskich spraw". No to są głupstwa, prawdę mówiąc. To jest zabieranie czasu nas wszystkich - mówił.

- Tu nie chodzi o to, że opozycja się tak spieszy do władzy, że tylko przebieramy nogami, tylko że wyborcy zdecydowali 15 października, że chcą w Polsce zmiany i chcą tej zmiany szybko. Pan prezydent Duda mówi, że ma prawo i ma prawo przedłużać ten proces, ale to jest sztuczne przedłużanie tego procesu. Donald Tusk mu nie odpowiada, no wiemy to od lat, nie powiedział nic nowego, ale takie są brutalne realia i pan prezydent także musi się do nich dostosować - stwierdził Kobosko.

