Polska "Być może trafnie znalazł szczelinę", ale czy jest wiarygodny? Rychard o pomyśle Petru Oprac. Adrian Wróbel |

Profesor Rychard: nie jestem pewien, czy Ryszard Petru jest w tym wiarygodny Źródło zdj. gł.: TVN24

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Gościem wtorkowych "Faktów po Faktach" był socjolog i profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Batorego. Komentował wypowiedź posła Polski 2050 Ryszarda Petru o jego pomyśle na nową partię polityczną. Petru mówił, że chce wykorzystać "naturalną przestrzeń" pomiędzy istniejącymi już ugrupowaniami i stworzyć swoją partię, którą roboczo nazwał "Konfederacją Light".

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Profesor Andrzej Rychard zapytany, czy wierzy w koncepcję posła Petru, odparł, że "i tak i nie". - Wierzę w to, że być może trafnie Ryszard Petru znalazł jakąś szczelinę, że być może taki elektorat istnieje - mówił.

Socjolog zwrócił jednak uwagę, że trzeba się zastanowić nad wiarygodnością Petru. - Tutaj jest druga część odpowiedzi. Nie do końca jestem pewien, czy tak bardzo wierzę, że Ryszard Petru jest w tym wiarygodny. On podejmował się już różnych inicjatyw. One na początku działały nie najgorzej, ale potem się jakoś tak rozpływały jak Nowoczesna. Kto wie, może to jest sensowny ruch. Zobaczymy - skwitował.

Obejrzyj całą rozmowę z profesorem Andrzejem Rychardem:

"Fakty po Faktach". Gościem profesor Andrzej Rychard Źródło: TVN24