"Powinien zmienić nazwę swojej książki na: To ja - Andrzej Duda. Przepraszam'"

Kluczowe fakty: - Od kilku miesięcy Andrzej Duda przebywa na prezydenckiej emeryturze. Niedawno ogłosił, że został członkiem rady nadzorczej Zen.com - firmy z branży finansowej. Napisał też książkę i ma swój program w internecie.

Politycy PiS-u, oceniając jego nowe zajęcia, odpowiadają: - Jest wolnym człowiekiem, ma prawo robić to, co chce. Ale niektórzy nie kryją zdziwienia.

W partii Jarosława Kaczyńskiego po latach wciąż żywy jest żal do Andrzeja Dudy, zwłaszcza za jego weta w jednej ze spraw z 2017 roku. Niektórzy mówią wprost: czekamy na "przepraszam".

55 procent ankietowanych Polaków nie chce, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce, niemal 30 procent jest przeciwnego zdania. To wyniki opublikowanego pod koniec października sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Były prezydent chyba wziął sobie to do serca. Wyniki tego badania zostały opublikowane kilka dni po tym jak publicznie Andrzej Duda poinformował, że od października jest członkiem rady nadzorczej Zen.com, powstałej w 2018 roku firmy z branży finansowej. Nazwa jest skrótowcem hasła Zero Effort Non-bank. Początkowo była to aplikacja płatnicza z kartą, której główną zaletą był wysoki cash back. Obecnie jest to karta wielowalutowa z numerem IBAN umożliwiająca rozliczenia w 28 walutach.

- Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by Zen.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje - mówił były prezydent gazecie "Puls Biznesu", która jako pierwsza informowała o jego nowej pracy.

Jeszcze pod koniec swojej prezydentury wydał książkę "To ja - Andrzej Duda", w której opisuje kulisy prezydentury. Prowadzi też program w Kanale Zero.

"Dziwi mnie ta decyzja"

Jak aktywność Andrzeja Dudy na prezydenckiej emeryturze oceniają przedstawiciele jego dotychczasowego obozu politycznego? O to zapytałem kilkunastu polityków Prawa i Sprawiedliwości, z różnych frakcji tej partii. Każdemu z nich zadałem te same pytania:

jak przyjęli decyzję o wkroczeniu Dudy do świata biznesu

jakie ich zdaniem ma ku temu kompetencje

czy ich zdaniem Andrzej Duda odegra jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce.

I jeszcze jedno: o to, czy PiS ma do niego żal o niektóre decyzje, jakie podjął.