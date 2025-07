Bodnar uchylił wstrzymanie wykonania kary wobec Bąkiewicza Źródło: TVN24

Jako pierwszy informację o ułaskawieniu Bąkiewicza przez prezydenta Andrzeja Dudę podał portal Goniec.pl. Doniesienia te potwierdziła portalowi tvn24.pl rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak, która przekazała, że prezydent częściowo ułaskawił Bąkiewicza w zakresie wymierzonej mu w 2023 roku prawomocnie kary ograniczenia wolności w postaci obowiązku pracy na cele społeczne.

Chodzi o sprawę z listopada 2023 roku, gdy sąd prawomocnie skazał Bąkiewicza za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Bąkiewicz został wtedy skazany na rok ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych w liczbie 30 godzin miesięcznie oraz został zobowiązany do wypłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

W czwartek 10 lipca prokurator generalny Adam Bodnar podjął decyzję o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania kary. Postanowienie o wstrzymaniu wydano ponad półtora roku temu, kiedy Bąkiewicz zawnioskował do prezydenta o ułaskawienie. Do niedawna jednak żadna decyzja prezydenta w tej sprawie nie zapadła i stąd ruch Bodnara.

Dzień po komunikacie prokuratora generalnego, 11 lipca, doszło do ułaskawienia przez prezydenta.

Na decyzję prezydenta Dudy reagują politycy.

Sikorski z sugestią dla prezydenta

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przypomniał na platformie X o ankiecie, którą utworzył 10 lipca - zapytał wtedy obserwujących o to, "jaką przyszłość wróżą panu Bąkiewiczowi". Najwięcej głosów zebrała opcja, że "zostanie ułaskawiony".

"Prawidłowo Państwo przewidzieliście. Jako wisienkę na torcie uprzejmie sugeruję Panu Prezydentowi, że europoseł Braun oraz panowie Kamraci też potrzebują zrozumienia i wsparcia" - napisał teraz szef polskiej dyplomacji.

Prawidłowo Państwo przewidzieliście.

Jako wisienkę na torcie uprzejmie sugeruję Panu Prezydentowi, że europoseł Braun oraz panowie Kamraci też potrzebują zrozumienia i wsparcia. https://t.co/mQ4BNxO1G4 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 15, 2025 Rozwiń

"Powinien przyjąć to z pokorą, pracować i nie robić szopki"

Senator Waldemar Pawlak (PSL) zapytany w Sejmie o decyzję Dudy, skomentował, że jest to "żałosne". - Myślałem, że o coś poważniejszego chodzi. Jeżeli to jest 30 godzin prac społecznych (miesięcznie - red.) to naprawdę nawet facet, który poczuwałby się do swojej roli w społeczeństwie, powinien przyjąć to z pokorą, pracować i nie robić szopki, natomiast dla mnie to jest niepojęte - mówił.

