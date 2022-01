Prezydent Andrzej Duda: do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów

Prezydent Andrzej Duda zaprosił do udziału w Prezydenckim Panelu Ekspertów "Info COVID-19. Zapytaj - Zdecyduj", który odbędzie się w czwartek. - Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z państwa mógł podjąć taką świadomą decyzję - przekonywał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zachęcił do udziału w krótkim wystąpieniu. - Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom. Ja również mam doświadczenia z tą chorobą. Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia - mówił.

- Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję. To skłoniło mnie do zorganizowania w Pałacu Prezydenckim spotkania 27 stycznia, podczas którego zaproszeni eksperci udzielą odpowiedzi na państwa pytania. Zapraszam do aktywnego udziału. Zapytaj - zdecyduj! - dodał Andrzej Duda.