Amerykański generał o polskich żołnierzach w Ukrainie. Szef MON: nic się w tej sprawie nie zmieniło

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w "Faktach po Faktach", że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. - Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, nic w tej sprawie się nie zmieniło - dodał. Odniósł się w ten sposób do słów specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy, generała Keitha Kelllogga.

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg powiedział we wtorek w telewizji Fox Business, że wśród rozważanych rozwiązań wojny w Ukrainie jest umieszczenie europejskich sił na zachód od Dniepru z udziałem czterech europejskich krajów, w tym Polski.

Wicepremier, szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz komentował te słowa w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Nie wyślemy polskich żołnierzy na Ukrainę, mówię to bardzo jasno, stanowczo, to mówi cały rząd i mówi całe polskie społeczeństwo. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, nic w tej sprawie się nie zmieniło, nie planujemy i nie wyślemy żołnierzy polskich na Ukrainę - zaznaczył.

Dodał, że rząd widzi "inną rolę dla Polski" która - jak mówił - "jest bardzo dobrze rozumiana przez sojuszników w procesie stabilizacji sytuacji na Ukrainę". - Zabezpieczenie logistyczne, hub infrastrukturalny, zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. To są nasze zadania - wyjaśnił.

- Myślę, że to jest interpretacja generała Kellogga polegająca na tym, że jednym z elementów operacji, które się przeprowadza, jest wsparcie logistyczne. Zabezpieczenie logistyczne. Bez tego nie ma operacji. Jest nawet takie powiedzenie w wojsku o logistyce: jeśli logistyka nie jest wszystkim, to wszystko bez logistyki jest niczym. To logistycy, których w Polsce jest 35 tysięcy, bardzo często lubią o tym mówić. Inspektorat wsparcia, zabezpieczenie. To wszystko jest bardzo potrzebne - wymieniał Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem ministra, Kellogg "wziął całą operację jako sumę żołnierzy, którzy mogą być na Ukrainie i tych, którzy będą realizować wsparcie". - My szkolimy żołnierzy ukraińskich. Pomagamy w transporcie sprzętu. Przechodzi przez Polskę większość tego sprzętu. Bez Polski dzisiaj nie ma wsparcia dla Ukrainy - dodał.

