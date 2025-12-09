"Wiem, że to może być szokujące". Ambasador USA o Polsce

Ambasador USA w Polsce Tom Rose: jesteście wiodącą siłą w Europie Źródło: TVN24

- Jesteście wiodącą siłą w Europie, najbardziej wpływowym krajem w Europie w zakresie obronności i zaangażowania w nią - podkreślił ambasador Rose w specjalnej rozmowie z Piotrem Kraśką.

Jak wskazał, "pomimo wewnętrznych zamieszań politycznych, jesteście najbardziej zjednoczonym narodem w Europie". - Wiem, że może to być szokujące, jak słyszy się, że ambasador USA w Polsce mówi, że Polska jest krajem rzeczywiście jednolitym i zjednoczonym, ale to jest prawda - ocenił.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose Źródło: TVN24

- Wasze nieporozumienia wewnętrzne dla mnie, jako dla outsidera, bardzo zdrowo i bardzo pozytywnie koncentrują się na tym, jak najlepiej uczynić Polskę silną, jak zwiększyć poziom zaangażowania w relacje z partnerami w Europie - mówił Rose. - Czasami nie zgadzacie się co do tego, jak to zrobić, ale to jest jedność nie tylko ducha, ale też celu, której niestety brakuje, jak sądzę, w niektórych innych częściach Europy - dodał.

- Dlatego właśnie jest to tak ważne, aby Polska stała się o wiele bardziej asertywnym głosem w europejskich sprawach. Myślę, że dacie radę to zrobić, myślę, że rząd jest do tego gotów, prezydent jest w to zaangażowany, jest ogromna jedność na poziomie Polski, która może być zaskakująca dla samych Polaków, ale taka jest prawda - ocenił ambasador USA w Polsce.

Cały wywiad z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose'm już dziś o godzinie 19.30 w "Faktach po Faktach" w TVN24, TVN24 BiS i TVN24+.

