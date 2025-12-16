Ambasador USA o spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. "Wielki zaszczyt"

Ambasador USA w Polsce Tom Rose: im silniejsza Polska, tym silniejsza Ameryka Źródło: TVN24

Informację o spotkaniu podał na swoim koncie w mediach społecznościowych sam ambasador Rose w języku angielskim. Przetłumaczony na język polski tekst został opublikowany przez profil ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

"Polska nie potrzebuje pouczeń - potrzebuje europejskich sojuszników tak silnych, jak ona sama. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego. Za kadencji Prezydenta Trumpa partnerstwo USA-Polska opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach" - czytamy w oświadczeniu.

Thomas Rose został ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce w październiku, a do Warszawy przybył z końcem października. Przed objęciem posady w Warszawie był prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post".

W zeszłym tygodniu spotkał się również z premierem Donaldem Tuskiem, którego nazwał "niezwykle bystrym".

