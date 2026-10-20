Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę

|
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Grzybowski/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek wieczorem alert dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. O godzinie 21.38 został odwołany. W środę o godzinie 2.38 ogłoszono kolejne ostrzeżenie, które po dwóch godzinach również odwołano.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało po godzinie 2.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Dwie godziny później ostrzeżenie zostało odwołane.

Wcześniej w środę o godzinie 21.13 wysłano do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.

Po godzinie 21.38 został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.

To kolejny alert RCB we wtorek. Pierwszy został wysłany po godzinie 5, odwołano go po około godzinie. Kolejny alert mieszkańcy otrzymali przed godziną 10. Odwołany został po niemal trzech godzinach. Po godzinie 13 RCB rozesłało kolejny alert, ktory został odwołany o godzinie 16.31.

Czwarty alert - tym razem o "zagrożeniu z powietrza" został wysłany o godzinie 15.27. Po 20 minutach alert został odwołany.

Co robić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? To trzeba wiedzieć
Dowiedz się więcej:

Co robić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? To trzeba wiedzieć

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
imageTitle
Sochan na zakręcie. Ekspert wskazuje najlepszy klub dla niego
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump nagradza za zgłaszanie wyłudzeń. "Będę bardzo hojny, wierzcie mi"
Świat
Policja w Kopenhadze
Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani. Mieli szpiegować na rzecz Rosji
Świat
shutterstock_2505254143
Media: to Musk zdecydował o ograniczeniu sieci Starshield w Ukrainie
Świat
Interwencja policji w Mediolanie
"Kto niszczy, ten płaci". Gwałtowne zamieszki i nowy dekret rządu
Świat
Janusz Kowalski
"Januszku, nie przynoś tych kwiatów". Tusk do Kowalskiego
Polska
Obrady w Sejmie
Ważne głosowania w Sejmie, reakcja na słowa Hegsetha, decyzja Igi Świątek
TO WARTO WIEDZIEĆ
image-a0c57fab-d3b3-4097-996a-f86bb1766533
Piłkarska uczta w Paryżu. Znalazł się mocny na Barcelonę
EUROSPORT
Zdewastowany przez protestujących pomnik na Placu Republiki (zdjęcie z 18 października 2026 roku)
Godzina policyjna w dwóch rejonach Paryża. Wprowadzono szereg ograniczeń
Świat
Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym
Trump: Ukraina musi chcieć zakończyć wojnę. Jeśli tego nie zrobi, będzie bardzo zła sytuacja
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
Decyzja Lwowskiej Rady "jest nieakceptowalna". Komentarz szefa MON
Polska
imageTitle
Ronaldo stanął oko w oko z Bułką i źle się to dla niego skończyło
Najnowsze
Paweł Śliz, Krzysztof Szczucki
Ustawy w sprawie aborcji przegłosowane. Szczucki o tym, dlaczego głosował przeciw
Polska
21-latek stracił prawo jazdy
871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość
WARSZAWA
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Wiatr rozpędzi się już w nocy. Tutaj ostrzega IMGW
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na posesję pod Warszawą
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
BIZNES
iran shutterstock_2825142585
Presja ekonomiczna na Iran. "Zaczyna się panika"
BIZNES
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
METEO
imageTitle
Drużyna Polaków wyszarpała punkt w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu, naczepa oparła się o drzewo
WARSZAWA
imageTitle
Puchacz błysnął w Lidze Mistrzów. Borussia postraszona przez kopciuszka
EUROSPORT
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
BIZNES
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
BIZNES
imageTitle
Polki tylko tłem dla piłkarek z Korei Północnej
EUROSPORT
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
METEO
Donald Tusk w ławach rządowych podczas posiedzenia Sejmu
"Wynik jest trzy do zera"
Fakty po faktach
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica