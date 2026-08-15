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Polska

Przyjechał do komendy, by oznakować swój rower. Miał półtora promila

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Nietrzeźwy 65-latek przyjechał do komendy oznakować rower
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Kujawskim
Źródło zdj. gł.: KPP w Aleksandrowie Kujawskim
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W Aleksandrowie Kujawskim do komendy policji przyjechał mężczyzna w celu oznakowania roweru. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Rower zgodnie z życzeniem został oznakowany, ale o wymiarze kary dla 65-latka zdecyduje sąd.

Jak poinformowała w piątek asp. Agnieszka Czerny z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 65-letni mężczyzna przyjechał żeby skorzystać z możliwości znakowania roweru przez policjantów, co w przypadku kradzieży ma ułatwić odnalezienie pojazdu.

Nietrzeźwy 65-latek przyjechał do komendy oznakować rower
Nietrzeźwy 65-latek przyjechał do komendy oznakować rower
Źródło zdjęcia: KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Miał półtora promila

Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie półtora promila alkoholu. Pomimo stwierdzenia nietrzeźwości właściciela, rower zgodnie z jego życzeniem został oznakowany.

Jednak 65-latek za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu grzywa w wysokości od 2500 złotych. Sąd może orzec też zakaz jazdy rowerem.

Źródło: PAP
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Tagi:
rowerySeniorzyPolicja
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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