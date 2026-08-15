Przyjechał do komendy, by oznakować swój rower. Miał półtora promila
Jak poinformowała w piątek asp. Agnieszka Czerny z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 65-letni mężczyzna przyjechał żeby skorzystać z możliwości znakowania roweru przez policjantów, co w przypadku kradzieży ma ułatwić odnalezienie pojazdu.
Miał półtora promila
Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie półtora promila alkoholu. Pomimo stwierdzenia nietrzeźwości właściciela, rower zgodnie z jego życzeniem został oznakowany.
Jednak 65-latek za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu grzywa w wysokości od 2500 złotych. Sąd może orzec też zakaz jazdy rowerem.
Źródło: PAP