Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ukraińskie media: podejrzany o akty dywersji w Polsce pracował wcześniej dla GRU 

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Rzecznik MSZ o wręczeniu noty o wydanie dwóch obywateli Ukrainy
Źródło: TVN24
Jeden z podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na kolei w Polsce został wcześniej zwerbowany przez funkcjonariusza GRU do przeprowadzenia aktu dywersji w Ukrainie - poinformował lwowski portal Zaxid. Jak podaje portal, w Ukrainie został on zaocznie skazany na 15 lat więzienia.
Kluczowe fakty:
  • Do aktów dywersji doszło w ostatni weekend na trasie Warszawa-Dorohusk.
  • Prokuratura Krajowa poinformowała w środę o postawieniu zarzutów dwóm podejrzanym Ukraińcom.
  • Jeden z nich, zdaniem lwowskiego portalu, miał zostać wcześniej zwerbowany przez funkcjonariusza rosyjskiego GRU do przeprowadzenia aktu dywersji w Ukrainie.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w środę o postawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom podejrzanym o akty dywersji na kolei. Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

- W toku kilkudziesięciogodzinnego śledztwa uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że bezpośrednimi sprawcami tych aktów dywersji o charakterze terrorystycznym byli dwaj obywatele Ukrainy: Ołeksandr K. (39 lat) oraz Jewhenij I. (41 lat) - powiedział prok. Nowak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska
Dlaczego to akurat oni? Jak wygląda rosyjski mechanizm obrzydzania Ukraińców

Dlaczego to akurat oni? Jak wygląda rosyjski mechanizm obrzydzania Ukraińców

Michał Istel

Zaocznie skazany za akty dywersji w Ukrainie

Według lwowskiego portalu Zaxid jednym z mężczyzn jest Jewhenij Iwanow. Urodził się w Estonii i jest obywatelem Ukrainy. W ostatnich latach mieszkał jednak w Rosji. Na początku 2024 r. pracownik Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Jurij Sizow miał zwerbować Iwanowa do przeprowadzenia aktu dywersji na terenie ukraińskiego przedsiębiorstwa produkcji dronów.

Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24

Iwanow z kolei zwerbował swojego dawnego znajomego, mieszkającego we Lwowie Jewhena Borysenkę. Mężczyzna pracował w przedsiębiorstwie naukowo-produkcyjnym Atlon Avia, które produkuje bezzałogowe statki powietrzne dla Sił Zbrojnych Ukrainy - powiadomił Zaxid.

22 lipca 2024 r. Biuro Prokuratora Generalnego opublikowało na swojej stronie internetowej powiadomienie o zarzutach wobec Iwanowa oraz wezwanie do stawienia się przed sądem. Zaxid napisał, że w maju tego roku Iwanow został zaocznie skazany na 15 lat więzienia.

OGLĄDAJ: "Polsce kończy się cierpliwość". Sygnał, który trzeba wysłać Rosji
pc

"Polsce kończy się cierpliwość". Sygnał, który trzeba wysłać Rosji

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Skazany także funkcjonariusz GRU, który planował zamachy

Według lwowskiego portalu Lviv.media 15 maja bieżącego roku Sąd Rejonowy we Lwowie skazał także zaocznie funkcjonariusza GRU Jurija Sizowa, który zdalnie zorganizował sabotaż w lwowskim przedsiębiorstwie produkującym drony, na 15 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku. Jak wynika z akt sprawy sądowej, Sizow również zaplanował i kierował przygotowaniami do zamachów terrorystycznych w Kijowie, wymierzonych w centra handlowe i kawiarnie.

W środę polska prokuratura przekazała, że obaj podejrzani o dokonanie aktu dywersji na linii kolejowej wyjechali na Białoruś tuż po przeprowadzeniu działań dywersyjnych w Polsce. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że w środę białoruskiemu charge d’affaires została przekazana nota o ich wydanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"

Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"

WARSZAWA
Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji, pięć zasad Tuska, plan zakończenia wojny

Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji, pięć zasad Tuska, plan zakończenia wojny

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał, że prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla podejrzanych.

Na trasie Warszawa-Dorohusk doszło w ostatni weekend do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Dzień później w innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.

OGLĄDAJ: Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach
pc

Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Udostępnij:
TAGI:
KolejRosjaGRUProkuraturaUkraina
Czytaj także:
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
BIZNES
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"
WARSZAWA
Gary 'Mani' Mounfield
Gary "Mani" Mounfield nie żyje
Kultura i styl
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
METEO
Pluszowy miś, zdjęcie ilustracyjne
Miś z AI wycofany ze sprzedaży. Opowiadał o seksie i nożach
Świat
Wypadek quadu (zdjęcie ilustracyjne)
Quadem uderzyli w drzewo. Ojciec i jego 11-letni syn ranni
Opole
Od lewej: adwokat Maciej Relewicz i oskarżony Łukasz Sz.
W sądzie przyznał, że okrutnie znęcał się nad strusiem Zenkiem. Ptak nie przeżył
Poznań
imageTitle
Brak Alcaraza nie zaszkodził. Hiszpania w półfinale Pucharu Davisa
EUROSPORT
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
BIZNES
Uwięził, bił i groził śmiercią 51-latce (zdj
Dziewięć dni siłą przetrzymywał kobietę w pustostanie
Wrocław
Południowokoreański prom Queen Jenuvia 2
Autopilot i telefon, nagle potężny huk. Co wydarzyło się na promie
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
"Właśnie podjąłem decyzję". Sikorski zapowiada
Polska
Jan Urban odbudował kadrę, przed nim baraże o mundial
Urban posprzątał, teraz musi poradzić sobie z jednym problemem
Tomasz Gosz
Duduzile Zuma-Sambudla
Obywatele RPA na froncie w Ukrainie. Rodziny oskarżają córkę byłego prezydenta
Świat
Elektrociepłownia Żerań
Stąd pochodzi ciepło dla Warszawy. Chcą całkowicie zrezygnować z węgla
WARSZAWA
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
BIZNES
Śnieg, opady śniegu
Dosypie nawet pół metra śniegu. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych
WARSZAWA
Lubnauer Czarnek
Spięcie w Sejmie. Wiceministra nawiązała do willi plus
Polska
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany
WARSZAWA
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
BIZNES
Radosław Sikorski
Po ataku na ambasadora. Sikorski odpowiada napastnikom
Polska
imageTitle
Gwiazda goni gwiazdę. Ich na mundialu zabraknie
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w miejscowości Niwa Goszczowska
Z miejsca pracy do szpitala. Trzej mężczyźni zatruci czadem
Łódź
Zbigniew Ziobro
Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry
Polska
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
WARSZAWA
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
BIZNES
Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Zderzenie tramwajów w centrum
Wrocław
Skuteczne sposoby na przeziębienie
Wirus w "fabryce dronów". Przeziębienie pod lupą naukowców
Zdrowie
42 min
pc
Nie rodzę, więc zapłacę. Czy bezdzietność ma kosztować?
Kobiecy Punkt Widzenia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica