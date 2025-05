"Nie ma dnia bez agresji". Z czym mierzą się medycy

Lekarz Bralewski: każdy z nas wpada w ułomny system Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Pielęgniarki na co dzień zmagają się z wyzwiskami, szarpaniem, gryzieniem - wymieniała w "Faktach po Faktach" Jolanta Januszczak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Piotr Bralewski - lekarz rezydent ze szpitala, w którym zginął lekarz ortopeda mówił, że w placówce "panuje taka myśl, że tak naprawdę to mógł być każdy z nas".

Kluczowe fakty: W poniedziałek pacjent śmiertelnie ranił ortopedę w szpitalu w Krakowie . Później media informowały o kilku innych atakach wobec medyków.

Piotr Bralewski - lekarz rezydent ze szpitala, w którym zginął lekarz ortopeda, mówił o nastrojach pracowników po ataku.

Jolanta Januszczak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówiła, że przemoc wobec pielęgniarek jest codziennością.

W poniedziałek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-letni pacjent zabił lekarza ortopedę. W środę ojciec i syn w wieku 51 i 18 lat zaatakowali ratowników medycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Łukowie (woj. lubelskie). W piątek w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie nietrzeźwy pacjent uderzył i obraził lekarza pracującego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Z czym muszą zmagać się pielęgniarki?

Jolanta Januszczak, sekretarz zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówiła w "Faktach po Faktach", że "proces agresji budował się wiele lat, ale nasilił się od pięciu, sześciu, siedmiu lat". - Mieliśmy pandemię, teraz mamy stan wojny za wschodnią granicą. Mamy też niestety niedofinansowany, trochę nieudolny system ochrony zdrowia, który my jako medycy staramy się też ratować, chociaż jest nas za mało - mówiła.

Z czym muszą mierzyć się pielęgniarki? "Wyzwiska, szarpanie, gryzienie, pobicia" Źródło: TVN24

Gościni TVN24 opowiedziała, że pielęgniarki muszą zmierzać się z "agresją słowną, wyzwiskami, agresją cielesną - szarpaniem, gryzieniem, pobiciem". - To jest też agresja psychiczna - zastraszanie, nękanie. Niestety nie ma dnia bez agresji tak naprawdę. Myślę, że to szokujące fakty ostatniego tygodnia sprowokowały bardzo duże zainteresowanie. Musimy powiedzieć: stop agresji - dodała Januszczak.

"To mógł być każdy z nas"

Drugim gościem "Faktów po Faktach" był Piotr Bralewski - członek regionu małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, lekarz rezydent ze szpitala, w którym zginął lekarz ortopeda. - Cały szpital jest mocno przejęty tym, co się stało. (...) Wśród współpracowników z oddziałów sąsiednich do tego, w którym pracował zmarły lekarz, to u nas panuje myśl, że tak naprawdę to mógł być każdy z nas. Każdy z nas pracuje w tym samym systemie, który jest ułomny - mówił Bralewski.

Według niego system ochrony zdrowia w Polsce "generuje dużo frustracji pacjentów, którą przelewa się na personel medyczny".

Piotr Bralewski - członek regionu małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo