Afera Zondacrypto. Gdzie jest klucz?

"Mam tutaj dokument, którym dysponuję, który został sporządzony, w którym to Sylwester Suszek oświadcza, co stanowi aktywa spółki w momencie, kiedy ją sprzedaje, w momencie, kiedy przestaje być prezesem. Jednym z adresów, który oświadcza, że należy do spółki, jest adres, na którym znajduje się 4500 Bitcoinów. Ten adres będzie tu wklejony, można go sprawdzić, te Bitcoiny tam się znajdują" - oświadczył Przemysław Kral, prezes giełdy Zondacrypto na kilkunastominutowym nagraniu opublikowanym na portalu X w czwartek.

To wystąpienie rodzi szereg pytań.

Czy mamy pewność, że adres portfela, który Przemysław Kral zaprezentował podczas swojego wideooświadczenia, rzeczywiście ma coś wspólnego z Suszkiem bądź giełdą i nie jest przypadkowym adresem jednego z tak zwanych wielorybów, czyli użytkowników posiadających w uśpionych portfelach znaczne ilości kryptowaluty?

Co mówią na ten temat cyfrowe dane Sylwestra Suszka, do których dostęp uzyskali dziennikarze "Superwizjera"?

Jak udało się Sylwestrowi Suszkowi ukryć przed nowymi właścicielami giełdy najważniejsze, czym giełda dysponowała, czyli prywatne klucze do posiadanych kryptowalut?

Jak to możliwe, że od maja 2021 roku, kiedy Sylwester Suszek został odsunięty od kierowania giełdą, aż do marca 2022, kiedy Sylwester Suszek zaginął, nie został żaden ślad po tym, że ktoś upomniał się o klucze dostępu do portfela stanowiącego rezerwy giełdy? I że przez kolejne cztery lata nikt nie dowiedział się, że giełda nie ma dostępu do tych środków?

Portfele i adresy

16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n - ten niepozorny zbiór cyfr i liter, który wskazał Przemysław Kral, to unikalny ciąg znaków stanowiących adres portfela kryptowalutowego. W tym przypadku chodzi o adres portfela, na którym zapisane zostały środki w najpopularniejszej kryptowalucie - Bitcoinie.