Polska

Afera RARS. Twórca Red is Bad "małym świadkiem koronnym"

Paweł S.
Korneluk: twórca marki Red is Bad małym świadkiem koronnym
Źródło: TVN24
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w TVN24, że w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych twórca marki Red is Bad korzysta z instytucji małego świadka koronnego. Składa wyjaśnienia "zbieżne ze zgromadzonym materiałem dowodowym" - powiedział.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 na temat śledztwa w sprawie afery RARS. Przekazał, że podejrzanych jest 14 osób, a do sądu skierowano jeden akt oskarżenia.

Twórca Red is Bad małym świadkiem koronnym

Korneluk został zapytany o to, czy może potwierdzić, że twórca marki Red is Bad współpracował z prokuraturą w tej sprawie. - Osoba, o której pan mówi, mogę powiedzieć wprost, korzysta z tak zwanej instytucji małego świadka koronnego, składa obszerne wyjaśnienia - odparł prokurator krajowy. Jak dodał, są to wyjaśnienia "zbieżne ze zgromadzonym materiałem dowodowym".

Mały świadek koronny to sprawca, który współpracuje z organami ścigania w zamian za złagodzenie kary za popełnione przestępstwo. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Strategiczne miliony

Prokurator Korneluk przypomniał, że "Kuczmierowski (były szef RARS przebywający w Londynie) jest w procesie ekstradycyjnym z Wielkiej Brytanii". - Prokurator chce go przesłuchać, ale w Polsce i nie jako świadka, ale podejrzanego o konkretne przestępstwa, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej - powiedział. 

Kuczmierowski wnioskował wcześniej o to, aby przesłuchiwał go konsul. - Konsul nie zna materiału dowodowego i nie ma możliwości, żeby poznał cały materiał dowodowy z różnych względów formalno-prawnych w tym śledztwie. Dlatego jest konieczność przesłuchania pana Kuczmierowskiego w odpowiednim trybie i w odpowiednim charakterze - powiedział Korneluk.

Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"
Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"

Prokurator krajowy poinformował, że końcowe posiedzenie ekstradycyjne w sprawie Kuczmierowskiego zakończy się najprawdopodobniej w grudniu. - Styczeń jest taką realną datą na dzisiaj, którą możemy podać jako datę wydania decyzji w przedmiocie ekstradycji - przekazał. 

Pytany o to, czy śledztwo obejmuje także kwestię polityków sprawujących nadzór nad RARS, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, odparł: - Kwestia nadzoru nad RARS to jest jeden z wątków badanych w tym śledztwie.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r., prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Dariusz Korneluk: dzisiejsza prokuratura nie patrzy na barwy polityczne

Autorka/Autor: kkop/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Rządowa Agencja Rezerw StrategicznychProkuratura
