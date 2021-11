Pytanie o wiadomości od ojca Rydzyka. Morawiecki mówi o "scenariuszu napisanym gdzieś w Moskwie"

W internecie od kilku miesięcy pojawia się korespondencja mająca pochodzić - jak sugerują zrzuty ekranu - z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu zmanipulowanej korespondencji.

W najnowszej odsłonie afery mailowej pojawia się wątek ojca Tadeusza Rydzyka. Miał on w 2018 roku skarżyć się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że szef jego kancelarii Michał Dworczyk nie reagował w sprawie Parku Pamięci Narodowej w Toruniu. "To pilne" - można przeczytać w ujawnionej wiadomości. Dworczyk w mailu do Morawieckiego miał zapewniać, że zajmuje się sprawą. "Staram się nie dopuścić aby w rozliczeniu była np. faktura na 1,2 mln dla szkoły TR" - czytamy.