Nowa odsłona afery mailowej. Premier miał krytykować apel wiceminister, która chciała pomocy dla DPS-ów

Najnowsza odsłona afery mailowej dotyczy domniemanej korespondencji pochodzącej z kwietnia 2020 roku, z początków epidemii w Polsce. Nieformalny doradca szefa rządu Mariusz Chłopik miał krytykować apel ówczesnej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwony Michałek o pilną pomoc dla DPS-ów. "To jest kompromitacja. Robimy konferencję za konferencją, a pani Minister radośnie wzywa do pomocy. Niektórym to trzeba Internet wyłączać" - miał skomentować. Premier Mateusz Morawiecki miał uznać słowa wiceminister za "bardzo niefortunne" i nakazać interwencję swoim współpracownikom w tej sprawie.

W sieci zostały opublikowane kolejne zrzuty ekranu pokazujące korespondencję, która ma pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kolejne maile pojawiają się w internecie regularnie. Rządzący kwestionowali ich prawdziwość, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu zmanipulowanej korespondencji.

Wiceminister apelowała o pomoc dla DPS-ów

Najnowsza odsłona afery mailowej dotyczy domniemanej korespondencji Dworczyka, premiera Morawieckiego oraz nieformalnego doradcy szefa rządu Mariusza Chłopika. Wymiana zdań miała pochodzić z 8 kwietnia 2020 roku, a więc z początków epidemii w Polsce. Wtedy szczególnie trudna sytuacja panowała w domach pomocy społecznej, w których to bardzo szybko przybywało zakażonych koronawirusem osób.

Chłopik miał wysłać link do artykułu naszego redakcyjnego kolegi Roberta Zielińskiego pod tytułem "Ministerstwo rodziny prosi o pomoc dla domów opieki".

Artykuł pochodzi z 7 kwietnia 2020 roku i opisuje apel ówczesnej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwony Michałek o pilną pomoc dla domów pomocy społecznej w sprawie dostarczenia maseczek, kombinezonów ochronnych i płynów do dezynfekcji.

"To jest kompromitacja. Robimy konferencje za konferencją a pani Minister radośnie wzywa do pomocy. Niektórym to trzeba Internet wyłączać (pisownia oryginalna - red.)" - brzmi treść maila przypisywanemu Chłopikowi. "Michał, Janusz możecie pomóc?" - miał dodać Chłopik.

Na tę uwagę miał odpisać Mateusz Morawiecki, a do wiadomości miał dołączyć Krzysztofa Kubowa, szefa swojego gabinetu politycznego, i Dworczyka.

"Ograniczoną liczbę adresatów. Tak - to jest bardzo niefortunne. Prośba żeby Krzysztof i Michał zadzwonili do Jadwigi jako obecnej szefowej porozumienia pod nieobecność Jarosława Gowina i żeby interweniowali żeby ta pani wiceminister się tak nie wypowiadała. + Michał zadzwoń też do pani minister (Marleny - red.) Maląg żeby ona jej to wytłumaczyła" - miał napisać szef rządu. Wspomniana w mailu "Jadwiga" to Jadwiga Emilewicz, która wówczas - pod nieobecność Jarosława Gowina - była w rządzie główną przedstawicielką Porozumienia, a więc partii krytykowanej wiceminister Michałek.

Stanowisko rządu w sprawie afery mailowej

W sprawie opisanej wyżej mającej pochodzić ze skrzynki Dworczyka korespondencji zadaliśmy mailowo pytania Centrum Informacyjnemu Rządu. Do czasu opublikowania tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów wykorzystywanych do akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez osoby zza wschodniej granicy Polski. Działania te mają zrealizować konkretne zamierzenia o charakterze politycznym" - tak odpowiadano na nasze poprzednie pytania w sprawie afery mailowej.

Zobacz więcej publikacji dotyczących afery mailowej:

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24