"Nie ma co szukać wielkich teorii o cyberataku, inwazji. Tu po prostu jest nieodpowiedzialność"

Jeżeli ważni politycy są nieodpowiedzialni, to można się domyślać, że będą z tego problemy - powiedział w "Tak jest" poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, komentując aferę mailową rządu PiS. Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek ocenił, że "musimy sobie zadać pytanie, czego chcą hakerzy". - Intencją właśnie jest to, żeby stawiać tezę, że państwo nie działa - ocenił.

W piątek wicepremier do spraw bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie , w którym napisał, że "najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego". Dodał, że "analiza informacji pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej".

"Najważniejsi urzędnicy w państwie zachowywali się po prostu głupio"

Zdaniem posła PO "najważniejsi urzędnicy w państwie zachowywali się po prostu głupio". - Premier i szef (jego - red.) kancelarii wysyłali sobie informacje, jednak służbowe, pomiędzy prywatnymi skrzynkami. Do tego naprawdę nie ma co szukać wielkich teorii o cyberataku, o inwazji i tak dalej. Tu po prostu jest nieodpowiedzialność - ocenił. Jak mówił Kierwiński, "jeżeli ważni politycy są nieodpowiedzialni, to można się domyślać, że będą z tego problemy".