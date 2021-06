Były szef ABW generał Krzysztof Bondaryk będzie gościem "Jeden na Jeden"

Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego generał Krzysztof Bondaryk będzie w piątek o godzinie 7.30 gościem Agaty Adamek w programie "Jeden na Jeden" w TVN24. To on stoi za powstaniem systemu bezpiecznej łączności CATEL, obejmującego komunikację mailową i telefoniczną. Co sądzi o obecnej aferze mailowej rządu PiS? Jak przyjmuje wyjaśnienia najważniejszych osób w państwie? Te i inne kwestie zostaną poruszone w programie, który będzie można oglądać na antenie TVN24 i w internecie w TVN24 GO.