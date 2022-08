Gowin o mailu Dworczyka: ilustruje pewną dramatyczną niechęć między środowiskami Morawieckiego i Szydło

Opublikowanego maila skomentował w "Faktach po Faktach" lider Porozumienia Jarosław Gowin . Powiedział, że "na szczęście polityka nie wygląda tak, jak można byłoby wyrobić sobie to zdanie w oparciu o ten mail". - Natomiast jest rzeczą oczywistą, że ilustruje pewną dramatyczną niechęć między środowiskiem skupionym wokół Mateusza Morawieckiego a środowiskiem dawnej premier Beaty Szydło. Minister Adamczyk tak malowniczo tutaj opisywany należy do najbliższych współpracowników pani premier - ocenił.

Gowin powiedział, że "samego ministra Dworczyka uważa za inteligentnego, pracowitego polityka, natomiast nie zmienia to faktu, że jego maile i cała ta afera będzie musiała być w następnej kadencji, o ile wybory wygra opozycja, przedmiotem prac komisji śledczej".

Gowin: w zalewie maili był jeden mój, prawdziwy

Rządzący, kwestionując prawdziwość maili, mówią o "rosyjskiej prowokacji", ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje za to co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.