Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Adam Wajrak: nie sądziłem, że takie akcje są możliwe w Polsce w biały dzień

EN_01601627_0009
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Cały kraj objęty alertami
Źródło: TVN24
Znany dziennikarz, przyrodnik i autor książek Adam Wajrak opisał w mediach społecznościowych słowny atak na dzieci w Bydgoszczy. "Nie sądziłem, że takie akcje są możliwe w Polsce w biały dzień" - podkreśłił.

Adam Wajrak opisał w mediach społecznościowych sytuację, której świadkiem był w lipcu. Jak przekazał, szedł przez centrum Bydgoszczy na "festiwalowe spotkanie", gdy usłyszał przekleństwa pod adresem Ukrainy i uchodźców. Słowa padły, jak pisze, z ust dwóch młodych mężczyzn pod adresem dzieci "przebranych głównie w krakowskie stroje ludowe", które wraz z opiekunami szły nadbrzeżem. "Ponieważ to pod ich adresem leciały bluzgi wywnioskowałem, że to była ukraińska młodzież. Szybko zlokalizowałem krzykaczy. Dwóch młodzieńców w wieku nazwijmy to wkrótce poborowym siedziało na ławce i darło ryje" - pisze wzburzony Wajrak, dodając, że zasugerował mężczyznom, iż w razie klęski Ukrainy w wojnie z Rosją to oni "trafią do okopów". "Coś tam zaczęli się sadzić, że 'oni z ruskimi mają sztamę, a Ukraińcy się panoszą'" - czytamy we wpisie dziennikarza związanego z "Gazetą Wyborczą".

"Nie było sensu gadać. Pożegnałem ich nieładnie i poszedłem do tych dzieci w krakowskich strojach. - Trzymajcie się - powiedziałem. Jakaś dziewczynka uśmiechnęła się trochę smutno, ale z wyraźną wdzięcznością cichutko rzuciła 'dziękuję bardzo'" - przekazał dziennikarz i przyrodnik.

Tu co szósty mieszkaniec nie jest Polakiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu co szósty mieszkaniec nie jest Polakiem

Bartosz Żurawicz

Wajrak: "Przecieram oczy ze zdumienia i przerażenia"

"Poszedłem na spotkanie literackie, ale poszedłem w szoku, bo nie sądziłem, że takie akcje są możliwe w Polsce w biały dzień" - wyjaśnił w dalszej części wpisu. "Chciałem o tym napisać wcześniej, bo bardzo leżało i leży mi to na wątrobie. Bardzo. Coraz bardziej" - podkreślił. "Młody człowiek drze gębę 'J*** Ukrainę', kogoś wyzywa się od 'banderówek', teatr musi zdjąć ukraińskie flagi, bo dyrektor się boi jakiś '"obrońców polskości', a ja przecieram oczy ze zdumienia i przerażenia" - dodał Wajrak, nawiązując m.in. do decyzji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie o przeniesieniu flag Ukrainy sprzed budynku do wnętrza.

Dyrektor teatru przeniósł flagę Ukrainy. Po jej zerwaniu i groźbach, jakie otrzymał
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dyrektor teatru przeniósł flagę Ukrainy. Po jej zerwaniu i groźbach, jakie otrzymał

Kraków

We wpisie Wajrak podkreśla, że to "Rosja macza swoje macki w podsycaniu antyukraińskich nastrojów" w Polsce. "Rosja potrafi, oj potrafi wzmacniać te stereotypy, przecież widzicie na co dzień jak to robi. Widzicie to każdego dnia na monitorach waszych komputerów, w waszych telefonach" - napisał Wajrak na Facebooku.

Jednocześnie wskazuje, że w podsycaniu takich nastrojów rolę odgrywają również politycy, także ci z "głównego nurtu". "Tylko inaczej, bardziej elegancko" - dodał. "Ukraina traci, również w naszej obronie swoich najlepszych synów i córki. Czytam to i jeszcze bardziej nienawidzę polskich polityków, którzy dla dodatkowych dwóch procent w sondażach kręcą nosem na Ukrainę w NATO i w UE. Nienawidzę ich bo odbierają Ukrainie wiarę i nadzieję na ten wymarzony zachód. Odbierają jej marzenia. A wiara, nadzieja i właśnie marzenia w życiu, a na wojnie tym bardziej potrzebne są tak samo jak nowoczesna broń, może bardziej" - czytamy we wtorkowym wpisie.

Wpis ilustruje zdjęcie z wyprawy na Grenlandię. "Na tym zdjęciu na Grenlandii stoimy z ukraińską flagą, Wojtek Moskal, Jacek Jezierski i ja uznaliśmy to za ważny gest" - przekazał Wajrak. W ciągu mniej niż 24 godzin od chwili publikacji jego wpis udostępniło ponad 5300 osób.

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nur Photo/East News

Udostępnij:
TAGI:
BydgoszczPolskaUkrainaStosunki Polska - Ukraina
Czytaj także:
imageTitle
Polskie siatkarki o krok od strefy medalowej mistrzostw świata
Najnowsze
Sierpniowa noc
Spokojna noc, w dzień zapanuje gorąco
METEO
Donald Trump
Trump przed rozmową z Putinem: duża szansa na drugie spotkanie
Świat
Katy Perry
Katy Perry ukarana za teledysk nagrany bez zezwoleń
BIZNES
Zamek w Stobnicy
Pozwolenie na budowę kontrowersyjnego zamku w Stobnicy ważne. Decyzja wojewody
Poznań
Pałac Prezydencki
Będzie spotkanie Tusk-Nawrocki. Jest potwierdzenie
Łuna miast utrudnia obserwacje ciemnego nieba
Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły
Agnieszka Stradecka
GettyImages-2228505546
Perfekcyjny bilans Świątek. Ma ćwierćfinał w Cincinnati
EUROSPORT
imageTitle
Pewna wygrana Williamsa. Czas na O'Sullivana
Najnowsze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tłumaczenia ministry "satysfakcjonujące"? Tusk: średnio
Najnowsze
shutterstock_2583008075
Czeskie browary pobiły rekord
BIZNES
imageTitle
Świątek pokonała Cirsteę w 4. rundzie
EUROSPORT
"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Właścicielka lokalu ofiarą afery o KPO
FAŁSZ"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka o KPO na profilu PiS
Zuzanna Karczewska
Pożar magazynu
Płonie przetwórnia drobiu. Trwa akcja gaśnicza
Trójmiasto
shutterstock_2461206963
Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe
METEO
Debata "Dla młodych głów wolnych od zmartwień"
Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"
Zdrowie
Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w Helsinkach w 2018 roku
Czy nadchodzi przełom? "Trump nie jest w stanie dać tego, co chce Putin"
Świat
Marcin Przydacz
Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Przydacz: wiedzieliśmy od wczoraj
imageTitle
Kolejne tarapaty medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Pływał rowerem wodnym, wpadł do jeziora. Akcja poszukiwawcza
Olsztyn
Ukraińskie wojsko
Zełenski o tragicznej statystyce. Wcześniej tego nie ujawniał
Świat
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
"Załamanie" w Rosji. Ściągają ludzi z Korei Północnej
BIZNES
Artur Łącki
Rzeczniczka KO reaguje na słowa posła Łąckiego: nie są stanowiskiem klubu
Donald Trump
Rozmawiali z Trumpem. "Chcemy, aby w piątek odniósł sukces"
Świat
rodzina rodzice dzieci spacer szczescie shutterstock_2460312721_1
Relacje dają więcej szczęścia niż wyższe dochody?
Anna Bielecka
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
WARSZAWA
Mężczyzna został wciągnięty przez prasę rolniczą
Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka
Łódź
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
WARSZAWA
Pożar lasu w Portugalii
Ogień opanował Europę. "Nie zostało mi nic poza tym, co mam na sobie"
METEO
blok mieszkanie ocieplenie budowa rusztowanie shutterstock_2576060853_1
Przyjmowanie wniosków wstrzymane. "Brak wolnych środków"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica